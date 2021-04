Ünüvar: ‘Op straat kreeg ik weleens de reactie: ’Hoe kan dit nou?‘’

Vrijdag, 9 april 2021 om 20:07 • Rian Rosendaal

Naci Ünüvar is op de weg terug bij Jong Ajax. De pas zeventienjarige spelmaker moest in het eerste gedeelte van dit seizoen genoegen nemen met een bijrol in de selectie van trainer Mitchell van der Gaag, maar inmiddels komt het talent weer geregeld aan spelen toe. Ünüvar begrijpt overigens heel goed waarom hij in het beloftenelftal van Ajax een periode lang niet kon rekenen op een basisplaats.

"Ik begreep dat en ging er akkoord mee. Ik heb toen veel en extra getraind. Nu ben ik conditioneel veel sterker en scoor ik meer dan voor de winterstop", vertelt Ünüvar in een interview op de website van Ajax. De jonge aanvaller redde op Tweede Paasdag nog een punt voor Jong Ajax op bezoek bij Helmond Sport (1-1). Dat Van der Gaag hem eerder dit seizoen kritisch benaderde zorgde bij Ünüvar niet echt voor verbazing. "Ik wist zelf ook wat ik liet zien en wist dat dat niet was wie ik ben. We hebben toen een plan gemaakt. Ik zou een dubbel programma draaien en extra krachttraining doen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het extra werk op het trainingsveld en in het krachthonk heeft de ambitieuze Ünüvar alleen maar goed gezien in de afgelopen maanden. "Zoals je nu kunt zien ben ik nu fitter dan vorig seizoen, toen ik nog bij Ajax 1 trainde. Vorig seizoen ging het me lekker af, maar kon ik geen negentig minuten volmaken. Na een uur spelen was ik kapot. Ik kan het nu veel langer volhouden dan toen", wijst de aanvaller naar het grote verschil tussen een jaar geleden en nu." De kritiek van onder meer Van der Gaag is iets dat eigenlijk compleet nieuw was voor Ünüvar.

"Ik heb nooit echt veel kritiek over me heen gekregen", vervolgt de aanvaller, die wordt gezien als een van de grote talenten uit de Ajax-opleiding. "Alles ging altijd wel lekker. In de media en op straat kreeg ik weleens de reactie: 'Hoe kan dit nou?'. Dat was ik niet gewend. Maar ik wist waar ik mee bezig was en wat ik met de trainer had afgesproken. Ik moest me aan ons plan houden en hard trainen." De gretige Ünüvar wacht rustig op wat komen gaat bij Ajax. "Bij Jong Ajax is het niet alsof je zomaar snel naar het eerste doorstoot. Daar moet je geduld voor hebben en gelukkig heb ik dat ook."