Kieft vernietigend over Ajax-tweetal: ‘Ze lieten het lelijk afweten tegen Roma’

Vrijdag, 9 april 2021 om 19:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:49

Wim Kieft is donderdagavond geschrokken van Ajax, dat zich in de eigen Johan Cruijff ArenA liet verrassen door het sluwe AS Roma (1-2). De analist vond vooral de vleugelaanvaller Antony en David Neres erg tegenvallen tegen de Italiaanse ploeg. Kieft verwacht niet dat Ajax volgende week donderdag in Rome alsnog een plaats in de halve finale van het tweede Europese toernooi weet af te dwingen.

"Bij Ajax lieten de Braziliaanse buitenspelers David Neres en Antony het lelijk afweten", schrijft de teleurgestelde Kieft vrijdag in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. "Neres heeft na zijn blessure z’n topvorm in het geweldige Champions League-seizoen (2018/19, red.) nooit meer benaderd." De oud-aanvaller ziet de buitenspeler vreemde dingen doen sinds zijn terugkeer. "Hij speelt ook niet slim. Antony mist frisheid. Aan het begin van dit seizoen liep hij iedereen voorbij, scoorde en gaf assists, maar nu trekt hij altijd naar binnen. Terwijl hij de snelheid en actie heeft om zijn tegenstander te passeren. Ik schat hem hoger in dan Neres, maar hij brengt te weinig."

Kieft zet naast de aanval ook grote vraagtekens bij de kwaliteit van het middenveld van Ajax: "Ik begrijp dat Erik ten Hag kiest voor de organisatie met Ryan Gravenberch, Edson Alvarez en Davy Klaassen. Die drie samen missen zonder Daley Blind wat creativiteit. Want met dat trio is het moeilijk een tegenstander continu te domineren", neemt hij Ten Hag nog enigszins in bescherming. "Overigens dwong Davy Klaassen Dusan Tadic om de bal terug te spelen bij de openingstreffer, omdat hij verkeerd afspeelde. Klaassen gaf de bal te ver naar buiten op het rechterbeen van Tadic terwijl hij hem altijd op diens linkervoet moet aanspelen", geeft Kieft mee aan de middenvelder van Ajax.

Voor Kieft is donderdagavond het nodige duidelijk geworden over Ajax in de thuiswedstrijd tegen Roma. "Ik denk dat het Europese avontuur van Ajax volgende week eindigt in Rome." De analist voelt er overigens weinig voor om Kjell Scherpen de grond in te boren na diens grote blunder bij de gelijkmaker van Roma na bijna een kwartier spelen in de tweede helft. "Terecht kreeg Kjell Scherpen kritiek op zijn blunder bij Ajax, maar als beste keeper van de wereld blunderde Manuel Neuer net zo goed bij het eerste doelpunt van Mbappé door de korte hoek helemaal vrij te laten", zo besluit Kieft.