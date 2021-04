Driessen: ‘Als je bij Ajax vandaan komt ga je gewoon naar het EK’

Vrijdag, 9 april 2021 om 19:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:15

Valentijn Driessen velt vrijdag in de voetbalpodcast van De Telegraaf een hard oordeel over Frank de Boer. De bondscoach van het Nederlands elftal blijft Donny van de Beek gewoon oproepen voor Oranje, ondanks het feit dat de middenvelder bij Manchester United slechts een bijrol vervult. In de optiek van Driessen blijf je in beeld bij De Boer zolang je maar een goede band met hem onderhoudt.

"Als je maar een goede relatie hebt met Frank de Boer, dan ga je naar het EK", zo opent Driessen zijn relaas over de voormalig Ajacied. "En je moet bij Ajax onder hem gespeeld hebben of bij Ajax vandaan komen en je gaat gewoon naar het EK. Daar lijkt het natuurlijk wel op. Voor de een gelden andere regels dan voor de ander. Wout Weghorst bijvoorbeeld." De eveneens aanwezige Mike Verweij snapt de gedachtegang van De Boer wat beter. "Het is ook niet zo gek dat een coach mensen om zich heen verzamelt waar hij heel veel vertrouwen in heeft. En kennelijk heeft hij heel veel vertrouwen in Donny van de Beek."

"Hij scoorde ook in de afgelopen interlandperiode", doelt Verweij op het doelpunt van Van de Beek in de uitwedstrijd tegen Gibraltar (0-7). "Tja, de 6-0 tegen Gibraltar", verzucht Driessen vervolgens. Van de Beek kwam in het betreffende duel met de voetbaldwerg als invaller binnen de lijnen, net als in de thuiswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Letland (2-0 winst). In de met 4-2 verloren uitwedstrijd tegen Turkije bleef de middenvelder van Manchester United negentig minuten op de bank zitten.

Bij the Red Devils kan Van de Beek ook niet rekenen op een vaste plaats op het middenveld. Manager Ole Gunnar Solskjaer gunde de international van Oranje donderdagavond in het Europa League-duel met Granada (0-2 overwinning) slechts vijf minuten speeltijd als invaller. De laatste keer dat Van de Beek een basisplaats had bij Manchester United was op 21 maart, toen in de kwartfinale van de FA Cup met 3-1 werd verloren van Leicester City. Van de Beek staat inmiddels op 29 optredens namens de Engelse grootmacht, waarvan het grootste deel als invaller.