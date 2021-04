Mike Verweij: ‘Ik denk ook wel dat Ajax hem in de etalage wil zetten’

Vrijdag, 9 april 2021 om 18:33 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:42

Het valt volgens Mike Verweij niet uit te sluiten dat David Neres bezig is aan zijn laatste maanden als speler van Ajax. De clubwatcher van De Telegraaf denkt zelfs dat de Braziliaanse vleugelaanvaller momenteel in de etalage wordt gezet door de clubleiding van de koploper. Neres, in 2017 voor vijftien miljoen euro naar Amsterdam gehaald, beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2023.

"Op basis van de laatste weken zou je zeggen dat Neres er weer aankomt, maar Antony is wel stabieler", verklaart Verweij vrijdag in de podcast van de ochtendkrant. "Neres is natuurlijk ook geblesseerd geweest. Maar ik denk ook wel dat Ajax Neres in de etalage wil zetten. Hij is iets ouder (drie jaar ouder dan Antony, red.) en vóór zijn blessure is er best veel belangstelling geweest voor hem. Chelsea is serieus geweest. Dus als ze geld willen overhouden dan zullen ze toch inzetten op een verkoop van Neres." De Ajax-watcher wijst een ploeggenoot aan die eventueel ook door Ajax zal worden verkocht deze zomer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Misschien Nicolás Tagliafico, maar dat is wel heel bijzonder. Daar is op dit moment bijna, of bijna, geen interesse in", verwijst Verweij naar de Argentijnse linksback van Ajax. "Dan blijkt toch, en zeker in coronatijd, dat de leefftijd (28 jaar, red.) in combinatie met een hele hoge transfersom toch heel veel clubs afschrikt. Met bijna geen restwaarde. Aan Ryan Gravenberch kunnen ze het beste verdienen, al vond ik die tegen AS Roma niet best." Verweij verwacht verder geen spectaculaire transfer bij Ajax in de komende periode.

"Erik ten Hag heeft nog een contract tot 2022, dus ze zullen ongetwijfeld na het kampioenschap met elkaar om de tafel gaan zitten", zo voorspelt Verweij. "Ten Hag zei al wel dat hij met volgend seizoen bezig is, dus daarmee neemt hij wel een voorschot op nog een seizoen Ajax." Borussia Mönchengladbach zou interesse hebben in de Ajax-coach, die wordt gezien als een mogelijke opvolger van de naar Borussia Dortmund vertrekkende Marco Rose. Ten Hag heeft echter zelf al aangegeven dat hij niet heeft gesproken met de Duitse club, ondanks berichtgeving van BILD dat er reeds contact is geweest tussen beide partijen.