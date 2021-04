Advocaat: ‘Als hij linksbuiten staat op de training, wordt zijn gezicht minder’

Vrijdag, 9 april 2021 om 15:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:04

De kans is zeer klein dat Ridgeciano Haps dit seizoen nog als linksbuiten gaat worden ingezet door Dick Advocaat, zo liet de trainer van Feyenoord vrijdagmiddag tijdens de persconferentie weten in aanloop naar het uitduel met FC Utrecht. Haps ondervindt op de linksbackpositie hevige concurrentie van Tyrell Malacia en werd daarom door Advocaat dit seizoen op de linksbuitenpositie geprobeerd. Daar voelt de linkspoot zelf weinig voor.

Het is een luxepositie waar Advocaat mee te kampen heeft. De coach zei na afloop van het Europa League-duel tegen CSKA Moskou, waarin Haps trefzeker was, dat hij en Malacia best in het Nederlands elftal zouden passen. "En dat meen ik ook", kwam Advocaat vrijdag nog even terug op die eerder gedane uitspraak. "Alleen doet Malacia het uitstekend als linksback op dit moment. Dan is het moeilijk om te zeggen: wisselen maar." Haps moet momenteel genoegen nemen met een rol als reservespeler en wordt slechts sporadisch binnen de lijnen gebracht door Advocaat.

"Daar heb ik wel problemen mee", gaat de oefenmeester verder. "Omdat die jongen zelf waarschijnlijk ook graag wil spelen. Maar wel als linksback. Ik zie op de training, als ik hem linksbuiten zet, dat zijn gezicht minder wordt. Maar wat ik eerder gezegd heb, als ik bij een andere club zou zitten, zou ik Haps altijd halen voor het geld waar je hem waarschijnlijk voor kunt ophalen. Hij is een uitstekende linksback." Tegen Fortuna Sittard (2-0 winst) en FC Emmen (1-1) bleef Haps de volledige wedstrijd op de bank. Tegen PSV kwam hij twintig minuten voor tijd binnen de lijnen voor Luis Sinisterra.

Op de vraag of Haps het zelf nog ziet zitten om als linksbuiten te fungeren, is Advocaat vrij stellig. "Ik heb het idee van niet. Dat is de realiteit. Ik denk dat hij wel als linksbuiten kan spelen. Of ik vroeger rechtshalf of linkshalf speelde, ik wilde wel graag spelen, laat ik het zo zeggen. Dat was de keuze natuurlijk meestal niet, want ik speelde gewoon", lacht Advocaat, die de laatste weken op de linksbuitenpositie de voorkeur geeft aan Sinisterra. Vorige week ontbrak de aanvaller vanwege een positieve coronatest.

Het is nog maar de vraag of Advocaat zondag tegen Utrecht wel een beroep kan doen op de Colombiaan. "Hij heeft vandaag (vrijdag, red.) weer meegetraind na negen dagen niks gedaan te hebben, dus ik weet niet of ik daar iets aan heb. Ik heb op de training niet de Sinisterra gezien die ik ken. Dat hoop je dan wel, maar die heeft er toch wel wat problemen mee gehad. Het is een jongen van 21 jaar, dus we moeten per dag bekijken hoe zich dat ontwikkelt. Normaal gesproken moet hij daar snel beter van worden."