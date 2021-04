Ronald Koeman distantieert zich op persconferentie sterk van Jürgen Klopp

Vrijdag, 9 april 2021 om 14:48 • Dominic Mostert

Ronald Koeman is het niet eens met de uitspraken van Jürgen Klopp over het stadion waarin Real Madrid al maandenlang speelt. Na de wedstrijd tussen Real en Liverpool (3-1) van dinsdag in de Champions League voorspelde Klopp dat de Koninklijke het volgende week zwaar zal krijgen bij de return op Anfield, daar Liverpool wel een 'echt stadion' heeft. Vanwege een renovatie van het Santiago Bernabéu komt Real momenteel uit in Estadio Alfredo Di Stéfano, een klein stadion op het trainingscomplex.

"Het is een poging om een grote club als Real Madrid in diskrediet te brengen", reageert Koeman vrijdag op een vraag over de uitspraken van Klopp. Zaterdag gaat hij zelf met Barcelona op bezoek bij Real. Klopp zei dat het 'best wel vreemd' en 'echt moeilijk' was om in het kleine stadion te spelen en voegde eraan toe dat 'het er anders aan toe zal gaan' in de returnwedstrijd. Koeman distantieert zich van die uitspraken. "Real heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om het Santiago Bernabéu te verbouwen, nu er geen publiek aanwezig kan zijn. Ik ben ervan overtuigd dat het grasveld prima zal zijn. Het is voor mij geen belangrijk onderwerp", geeft hij aan.

"Een Clásico is een wedstrijd op zich", blikt de Nederlander alvast vooruit. "Wij zijn goed in vorm en gaan voor de overwinning. Real Madrid heeft te veel kritiek gekregen: ze zitten nog in de Champions League en doen mee om de landstitel. Ik kan me niet vinden in de kritiek die er is geweest. Real Madrid heeft uitstekende spelers en het wordt een interessante wedstrijd." Real staat op de derde plek, met twee punten achterstand op Barcelona en drie punten op koploper Atlético Madrid. "Het resultaat van de wedstrijd is niet allesbepalend. Er zijn nog de nodige wedstrijden te gaan en alle clubs zullen nog obstakels tegenkomen. Maar het klopt wel dat het moraal van de winnaar een flinke boost krijgt", weet Koeman.

De oefenmeester krijgt tijdens de persconferentie ook de vraag wat hij van plan is met Frenkie de Jong. In de laatste drie competitieduels was hij opgesteld als centrale verdediger. "Het mooie aan Frenkie is dat hij op verschillende posities uit de voeten kan. Als hij centraal in de verdediging staat, kunnen we beter opbouwen. Maar hij heeft ook laten zien dat hij het strafschopgebied van de tegenstander kan bereiken", geeft Koeman aan. "Het belangrijkste is dat hij op beide posities van waarde is. Ik zal met de spelers moeten overleggen, maar hij is iemand die je op verschillende posities kunt neerzetten."