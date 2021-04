Koeman en Zidane eensgezind: ‘Hoop niet dat het hun laatste Clásico is’

Vrijdag, 9 april 2021 om 14:25

Ronald Koeman en Zinédine Zidane hopen dat Lionel Messi en Sergio Ramos niet voor hun laatste Clásico staan. De routiniers van respectievelijk Barcelona en Real Madrid beschikken over een aflopend contract en hebben nog geen akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis. In hun persconferenties zeggen Koeman en Zidane allebei dat LaLiga erbij gebaat is als Messi en Ramos in de competitie blijven spelen.

Ramos staat door een kuitblessure aan de kant bij de topper van zaterdag. Real moet het bovendien stellen zonder Raphaël Varane, die dinsdag positief testte op het coronavirus. "Real mist met Varane en Ramos twee belangrijke spelers", beseft Koeman. "Het zijn belangrijke en goede centrale verdedigers en Ramos is de aanvoerder, maar tegen Liverpool heeft Real bewezen ook met andere spelers te kunnen presteren." Real won dinsdag met 3-1 van Liverpool in de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de Champions League.

Messi is wel inzetbaar voor Barcelona. De 33-jarige sterspeler heeft zijn toekomstplannen nog niet geopenbaard. Afgelopen zomer was hij uit op een transfer, maar Barcelona hield hem toen aan zijn contract. Inmiddels is met Joan Laporta een nieuwe voorzitter aangesteld en daarmee leeft intern ook de hoop op een langer verblijf van Messi. "Voor de competitie is het van belang dat de beste spelers zo lang mogelijk blijven", geeft Koeman aan. "Je kunt Messi en Ramos niet met elkaar vergelijken omdat het gaat om een verdediger en een aanvaller, maar ze zijn allebei belangrijk voor hun ploeg. Hopelijk blijft Ramos in Madrid en Messi in Barcelona."

Collega-trainer Zidane is het daarmee eens. "Ik hoop niet dat het zijn laatste Clásico wordt. Laat hem bij Barcelona blijven. Hij zit daar goed. Voor LaLiga is het goed als hij blijft", zegt de Fransman over Messi, die sinds mei 2018 niet meer scoorde in el Clásico. "We weten wat voor speler Messi is. Misschien scoort hij niet zo vaak meer als voorheen, maar we kennen hem. We spelen tegen Barcelona, al hun spelers zijn goed." Net als Koeman hoopt Zidane dat ook Ramos bij zijn club blijft. "Ik hoop ook dat het niet zijn laatste Clásico blijkt te zijn", aldus de trainer van Real Madrid.

Koeman kreeg in de aanloop naar de kraker positief nieuws: Gerard Piqué en Sergi Roberto zijn na een absentie van respectievelijk vijf en dertien officiële wedstrijden weer inzetbaar. Piqué had last van een knieblessure en Sergi Roberto van een slepende spierblessure. "Het zijn twee belangrijke spelers", geeft de Nederlander aan. "We weten dat ze allebei weinig wedstrijdritme hebben, maar ze zijn fysiek in orde en zien ernaar uit om de ploeg te helpen. Ik vind dat een speler altijd volledig fit moet zijn om hem op te stellen. Maar in het geval van deze twee spelers is het vanwege hun persoonlijkheid en het feit dat ze aanvoerder zijn, belangrijk dat ze erbij zijn. Het is mijn taak om de beste elf te selecteren."