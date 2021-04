Robben mikt op langverwachte rentree tegen oude club PSV

Vrijdag, 9 april 2021

Arjen Robben hoopt over twee weken in de uitwedstrijd tegen PSV zijn rentree te maken in het shirt van FC Groningen, zo meldt ESPN. De onfortuinlijke aanvaller, die dit seizoen amper in actie kwam blessureleed, mikt daarmee op een weerzien met zijn voormalig werkgever. PSV is samen met FC Utrecht de enige ploeg waartegen Robben dit seizoen in actie kwam. Zijn teller staat tot dusver op 45 schamele minuten.

Robben deed in september een half uur mee in de wedstrijd tegen PSV (1-3 verlies) en kwam in oktober tegen FC Utrecht een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Ramon Pascal Lundqvist. Daar bleef het tot op heden bij, vanwege een liesblessure én een kuitblessure. Het herstelproces van de 37-jarige buitenspeler verloopt uiterst moeizaam. Robben gaf eerder openlijk aan te twijfelen over zijn toekomst. Sinds kort traint hij weer mee met de groep, al komt de derby van zondag tegen sc Heerenveen nog te vroeg voor de buitenspeler.

Het is nog altijd niet bekend of Robben ook volgend seizoen in het Hitachi Capital Mobility Stadion te bewonderen is. De 69-voudig international van Oranje heeft zijn komende zomer aflopende contract nog niet verlengd. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus gaf onlangs aan te hopen op een langer verblijf van de aanvaller. "Als Arjen zegt dat hij nog een jaartje door wil, zeggen wij meteen: 'Hartstikke graag'. Wij gaan het contract niet opzeggen."

Supporters van Groningen hingen zaterdag een mooi spandoek op voor Robben bij het trainingscomplex. “De wille, vast as stoal. Vastberaden, doorzettingsvermogen, geestkracht, lust, onverzettelijkheid, vitaliteit', stond er op het spandoek van de supporters, dat was bedoeld om de veteraan een hart onder de riem te steken in de laatste fase van zijn herstel.