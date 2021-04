LaLiga concludeert: geen bewijs van racistische uitlatingen Cala

Vrijdag, 9 april 2021 om 12:03 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:07

LaLiga heeft geen bewijs kunnen vinden van racistische uitingen van Juan Cala richting Mouctar Diakhaby. De organisator van de hoogste competitie van Spanje heeft al het beschikbare bewijsmateriaal bestudeerd, maar kan niet concluderen dat Cala zich schuldig maakte aan racisme tijdens de wedstrijd tussen Cádiz en Valencia (2-1) van zondagavond.

De wedstrijd tussen Cádiz en Valencia in LaLiga werd zondagavond na een halfuur stilgelegd, nadat de verdediger bij zijn ploeggenoten had aangegeven dat hij racistisch was bejegend. Cala zou negro de mierda hebben geroepen, wat grofweg vertaald kan worden als 'strontneger'. Inmiddels is een geluidsopname opgedoken waarin de uitspraak te horen is, maar LaLiga-voorzitter Javier Tebas zei eerder deze week al dat Cala niet degene is die daarop te horen is. Hij gaf aan dat er 'een verslag komt van wat Cala heeft gezegd en een ander verslag van alles wat is gezegd', waarmee hij de indruk wekte dat de hoorbare uitspraak negro de mierda mogelijk door iemand anders is gedaan.

De spelers van Valencia besloten na het incident van het veld te stappen en zochten samen met de geëmotioneerde Diakhaby de kleedkamer op. De verdediger wilde wel dat zijn ploeggenoten de wedstrijd afmaakten, maar verscheen zelf niet meer op het veld. Hij publiceerde dinsdagochtend een korte video op Twitter waarin hij beweerde voor negro de mierda te zijn uitgescholden, maar later die ochtend ontkende Cala de aantijging in een persconferentie. Hij zei dat er 'geen racisme in het Spaanse voetbal' is, dat 'alles wat nu plaatsvindt, pure demagogie is' en dreigde met gerechtelijke stappen tegen Valencia, dat vervolgens een statement publiceerde met de titel: 'JUAN CALA, WE GELOVEN JE NIET'.

LaLiga heeft niet alleen al het beeld- en geluidsmateriaal onder de loep genomen, maar schakelde ook een bedrijf in dat is gespecialiseerd in liplezen. Volgens dat bedrijf is niet vast te stellen dat Cala racistische uitlatingen deed. Hij zou dingen hebben gezegd als 'shit', 'laat me met rust' en 'sorry, niet boos worden', maar racisme kon niet worden aangetoond. De betrokken clubs en de relevante autoriteiten in Spanje hebben het verslag van LaLiga opgestuurd gekregen. De competitieorganisator benadrukt in het statement 'racisme in al zijn vormen' te veroordelen en te blijven vechten tegen iedere vorm ervan. Het lijkt er evenwel op dat Cala vrijuit gaat.