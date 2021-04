Koeman en Barça hoeven toch niet te ‘vrezen’ voor Lahoz in Clásico

Vrijdag, 9 april 2021 om 12:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:38

De Spaanse voetbalbond heeft daags voor de kraker tussen Real Madrid en Barcelona een andere scheidsrechter aangewezen voor het duel. Oorspronkelijk zou Matéu Lahoz de leiding hebben over het treffen, maar daar moet de bond noodgedwongen van terugkomen. Lahoz, die door de Spaanse media in aanloop naar het duel flink werd bekritiseerd, is geblesseerd. Hij wordt vervangen door Jesús Gil Manzano.

Catalaanse media pakten vrijdagochtend nog groot uit met de aanstelling van Lahoz. Zo stelde Mundo Deportivo dat de manier van fluiten van Lahoz het spel van Barcelona zelden ten goede komt. De 44-jarige uit Valencia afkomstige arbiter kwam bij Barcelona onder vuur te liggen nadat hij in het seizoen 2013/14 in een allesbeslissend duel om de Spaanse titel een geldig doelpunt van Lionel Messi niet toekende tegen Atlético Madrid. De Argentijn schoot van dichtbij raak in buitenspelpositie, maar kreeg het leer voor de voeten via Atlético-verdediger Juanfran.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Elvio Paolorosso, assistent van toenmalig Barcelona-trainer Gerard Martino, onthulde later dat Lahoz na afloop van het duel zijn excuses zou hebben aangeboden in de kleedkamer van Barcelona naar aanleiding van zijn beslissing. Het duel zou eindigen in een 1-1 gelijkspel en Atlético won de titel met een voorsprong van drie punten op achtervolger Barcelona. In Madrid zal ongetwijfeld minder opgewekt zijn gereageerd op de afmelding van Lahoz, daar de ploeg van Zinédine Zidane uitstekende cijfers overlegt wanneer de meest gerenommeerde arbiter van Spanje El Clásico leidt: drie zeges, één gelijkspel en een nederlaag over vijf duels.

Manzano had in het verleden twintig keer de leiding over een duel van Barcelona, dat onder zijn leiding elf overwinningen, vijf gelijke spelen en vier nederlagen bijschreef. Real daarentegen won 25 van de 31 duels waarin Manzano de fluit in de mond nam, bovenop drie gelijke spelen en drie nederlagen. Manzano kreeg eerder dit seizoen de schijnwerpers op zich gericht toen hij in het Mestalla het duel tussen Valencia en Real leidde. Real ging in een knotsgek duel met 4-1 onderuit, mede door drie toegekende strafschoppen.

Barcelona leek lange tijd geen aanspraak te maken op de Spaanse titel, maar kende een ongekende opmars sinds de komst van Ronald Koeman en staat nog slechts één punt achter koploper Atlético. Real volgt op drie punten van de stadsgenoot. Bij een overwinning of een gelijkspel van Barcelona tegen Real gaat de ploeg van Koeman minimaal een dag aan kop in LaLiga, daar Atlético pas zondagavond in actie komt tegen Real Betis. Op 9 mei nemen Barcelona en Atlético het in Camp Nou tegen elkaar op.