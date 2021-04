Pau López bestudeerde tactiek Tadic: ‘Hij schiet ze vaak door het midden’

Vrijdag, 9 april 2021

Dusan Tadic miste donderdagavond een strafschop in de kwartfinale van de Europa League tussen Ajax en AS Roma. De Servische aanvoerder van de Amsterdammers schoot de bal recht door het midden op het doel en daar had doelman Pau López rekening mee gehouden. De keeper van de Romeinen had voorafgaand aan de ontmoeting met Ajax de strafschoppen van Tadic bestudeerd.

Tadic neemt al jaren de strafschoppen bij Ajax en dat was voor Lopez reden genoeg om te bestuderen hoe de aanvaller dat doorgaans doet. “Ik weet dat Tadic ze vaak door het midden schiet”, zei de Spaanse keeper na afloop tegenover Sky Italia. “Ik kijk altijd beelden van penalty's met onze keeperstrainer Marco Savorani. Dit keer bleef ik staan, en ik had geluk.” Vlak na de misser van Tadic tekende Lorenzo Pellegrini vanuit een vrije trap voor de gelijkmaker. Roma ging uiteindelijk met een 1-2 overwinning op zak naar huis door een laat doelpunt van Roger Ibañez.

Tadic, die de assist leverde op de 1-0 van Davy Klaassen, beaamde na afloop dat de nederlaag ‘echt pijn’ doet. “Ik moet zelf de 2-0 maken. Wij kregen meer kansen en hadden moeten scoren”, zei de captain tegenover RTL7. “Als je te veel kansen mist, zoals ik met die penalty, dan krijg je vanzelf een tegendoelpunt. Dit is een goede les, we moeten daar winnen. En daar moeten we alles voor doen.” Tadic zei dat hij niet had verwacht dat de keeper was blijven staan. “Ik had moeten scoren.”

Ibañez ging in de fout bij de 1-0 van Klaassen, maar maakte zijn verdedigende fout goed door vlak voor tijd het winnende doelpunt te maken. “Ik bedank Pau voor het stoppen van de strafschop en God voor het winnen van de wedstrijd”, aldus de Braziliaanse verdediger. “Het was een zware wedstrijd, maar we hebben het goed gedaan. We stonden veel onder druk en uiteindelijk maak ik een doelpunt waar ik erg van kan genieten.”