‘De aanstaande kampioen verloor nogal dom, in plaats van afstand te nemen’

Vrijdag, 9 april 2021 om 08:04

Ajax verloor donderdagavond op pijnlijke wijze met 1-2 van AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. In de kranten wordt uitgebreid stilgestaan bij de verliespartij van de ploeg van trainer Erik ten Hag. Met name de blunderende Kjell Scherpen en de misser van Dusan Tadic vanaf elf meter komen aan bod in de ochtendkranten. Ondanks de verliespartij zien de dagbladen nog voldoende perspectief voor de Amsterdammers op weg naar de halve finale van het clubtoernooi.

‘Ajax krijgt tik op tik’, kopt De Telegraaf. De krant doelt op de aanloop van de confrontatie met AS Roma, waarin Daley Blind en Maarten Stekelenburg geblesseerd afhaakten, en de manier waarop Ajax ten onder ging tegen Roma. “Gezien de krachtsverhoudingen mag Ajax – ondanks de zeperd – na de Europese droomreis in 2017 nog altijd hopen op een nieuwe Europa League-finale.” Door de 1-2 nederlaag heeft Ajax het zichzelf ‘onnodig moeilijk gemaakt’. Ook de blunder van Kjell Scherpen in de tweede helft komt aan bod. De sluitpost ging pijnlijk in de fout bij de 1-1 van Lorenzo Pellegrini.

“Als de kwetsuur van Stekelenburg onverhoopt hardnekkiger blijkt dan gedacht, kan de oud-doelman van FC Emmen ook het aanstaande kampioensduel van Ajax keepen. Het zou zijn krankzinnige seizoen, dat begon met vijftien nietszeggende potjes in Jong Ajax, compleet maken. Al zal zijn hoofd daar nu niet bepaald naar staan.” Volgens verslaggever Mike Verweij moet de ploeg van Erik ten Hag zich vastklampen aan het feit dat ‘de eerste slag is verloren, maar de strijd nog niet’, waarbij hij verwijst naar de dubbele confrontatie tussen Ajax en Real Madrid in het Champions League-seizoen 2018/19, toen de eerste onmoeting ook met 1-2 verloren werd en Ajax de volgende ronde bereikte na een 1-4 zege in Madrid.

Ook in het Algemeen Dagblad wordt uitgebreid aandacht besteed aan de blunder van Scherpen. “Wat als een jongensdroom begon, eindigde in een nachtmerrie voor Kjell Scherpen.” Volgens de krant werd de ex-keeper van FC Emmen de schlemiel van de avond. “En dat terwijl Ajax vijf minuten daarvoor nog op weg leek naar een droomavond. De volgende stap naar de derde halve finale van een Europees toernooi in vijf jaar had Dusan Tadic, die werd gevloerd door Roger Ibañez, op de schoen. De Servische captain, die dit seizoen nog geen penalty miste, zag de onzekere Roma-doelman Pau Lopez zijn poging door het midden pareren. Zo liet Ajax de door blessures geteisterde en in de Serie A achterop geraakte Romeinen ontsnappen op hun vluchtheuvel naar een Champions League-ticket.”

“Ajax kan heel in de verte nog steeds de bloesem ruiken van de halve finales van de Europa League, maar het verraderlijke is dat de frisse geur over een week totaal bedorven kan zijn”, schrijft Willem Vissers in de Volkskrant. Volgens de verslaggever biedt de nederlaag tegen Roma nog perspectief gezien de sterke reputatie van de Amsterdammers in Europese uitduels. “Maar de aanstaande kampioen verloor nogal dom, in plaats van afstand te nemen.” Ook de wedstrijd van de blunderende Scherpen komt aan bod. “Scherpen profileerde zich tot de rust, met zijn imposante gestalte. Hij kan ver gooien alsof hij een discuswerper is en zijn stem is overal in het stadion hoorbaar. Maar bij die vrije trap blunderde hij opzichtig.” Vissers wil Ajax nog niet afschrijven voor een plek in de halve finale van de Europa League. Hij wijst naar de sterke prestaties van het team van Ten Hag buiten de Johan Cruijff ArenA. “Ajax staat voorlopig op achterstand, maar is nog niet verslagen.”

Volgens het NRC had er voor Ajax meer in gezeten tegen Roma. “Ajax creëerde volop kansen en bewees ook nu, met een jong elftal, dat het redelijk bestendig is in de Europese subtop, ook al gingen de Italianen er met de buit vandoor.” De krant wijst op de gemiste kansen bij Ajax van onder meer Tadic, Antony en invaller Brian Brobbey. “Terwijl Ajax aandrong, viel-ie uiteindelijk aan de andere kant, via Roger Ibanez: 1-2. Onverwacht? Het blijven Italianen.” De return in het Stadio Olimpico staat voor volgende week donderdag op het programma (21.00 uur).