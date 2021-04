Driessen doet suggestie voor motivatiefilmpje voor ‘Remontada van Rome’

Ajax leed donderdagavond een pijnlijke 1-2 nederlaag in eerste ontmoeting met AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Op weg naar de return van volgende week donderdag in het Stadio Olimpico doet Erik ten Hag er volgens Valentijn Driessen goed aan om zijn ploeg een motiverende video voor te schotelen. De chef voetbal van De Telegraaf is van mening dat de Ajax-selectie hoop kan putten uit de dubbele confrontatie met Real Madrid uit het seizoen 2018/19.

Ajax nam het toen in de achtste finales van de Champions League op tegen de Koninklijke. In de eigen Johan Cruijff ArenA gingen de Amsterdammers net als tegen AS Roma met 1-2 onderuit. De return werd op historische wijze met 1-4 gewonnen, waardoor Ajax zich plaatste voor de kwartfinale van het miljardenbal. “Trainers houden van motivatiefilmpjes. Voor Ten Hag is het niet moeilijk kiezen in dit geval”, aldus Driessen.

Real Madrid werd met indrukwekkende cijfers opzij gezet door doelpunten van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne. “Voor begeleidend commentaar bij de beelden kan Ten Hag altijd Tadic inhuren. Of beter moet hij de Serviër inschakelen, want van de basiself van gisteren was de aanvoerder samen met Neres en Tagliafico de enige overgebleven basisspeler”, aldus Driessen. "Daar zit de crux want dat elftal in Madrid herbergde met onder andere Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt nog zoveel kwaliteit dat het ook nog tot de halve finale reikte en op enkele seconden na zelfs tot de finale van de Champions League.”

“Hopen mag altijd en na het ’Mirakel van Madrid’ in 2019 moet het nu de ’Remontada van Rome’ worden voor de equipe van Ten Hag”, vervolgt Driessen, die het niet erg realistisch acht dat Ajax zich alsnog plaatst voor de halve finale van de Europa League. Hij stelt dat de afwezigheid van André Onana, Daley Blind, Sébastien Haller, Noussair Mazraoui en Maarten Stekelenburg donderdagavond niet meer bleek op te vangen. Hij kijkt weinig hoopvol uit naar de return. “Zeker met de wetenschap dat misschien alleen Stekelenburg en Mazraoui terugkomen van blessures, maar de kanonnen Blind en Onana niet en ook de tot dusver tegenvallende Haller onbeschikbaar is.”