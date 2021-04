Perez is verbaasd over interview met Scherpen: ‘Wat hij zegt vind ik bizar’

Vrijdag, 9 april 2021 om 00:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:31

Kjell Scherpen verscheen na afloop van de desastreus verlopen kwartfinale tegen AS Roma (1-2 verlies) opvallend monter voor de camera. De doelman van Ajax, die opzichtig in de fout ging door een houdbare vrije trap van Lorenzo Pellegrini te laten schieten, wilde niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid. Daarvoor krijgt hij complimenten van Kenneth Perez, die wel verbaasd is over een uitspraak die Scherpen deed in het interview met ESPN.

"Ik loop er niet voor weg", opent Scherpen zijn gesprek met Milan van Dongen. "Kut, maar voor de rest moet je weer door. Ik ga zelfs te vroeg naar die hoek, want ik had eigenlijk een beetje verwacht dat hij daar kwam. Ik had al het idee dat hij in mijn hoek ging schieten van die afstand. Misschien dat ik iets te vroeg daarheen ging, waardoor ik mijn lichaam niet meer achter de bal had. Dat hij daarom binnenviel. Niet goed in ieder geval, dat is simpel zat. Dat is een beetje het lot van een keeper."

Perez vindt het goed dat Scherpen voor de camera kwam. "En dat hij probeert te verwoorden wat hij voelt, zonder heel theatraal te doen", aldus de Deen, die de vrije trap van Pellegrini dramatisch ingeschoten vond. "Als die bal normaal was geschoten, had Scherpen hem gehad. Dan was hij op tijd waar hij had moeten zijn. Maar ik vind wat hij zegt, 'ik voelde dat hij daar ging komen dus ik ging al', dat vind ik best wel bizar. Want als hij over de muur wordt geschoten, dan ben je dus echt te laat." Arnold Bruggink voert aan als verweer dat aan de aanloop van Pellegrini te zien was dat hij de hoek van Scherpen zou kiezen. "Pellegrini neemt ook zo'n aanloop dat hij bijna niet over de muur heen kon", zegt Bruggink. "Scherpen kan niet gokken, maar daaraan kun je wel zien dat hij daarnaartoe schiet."

AS Roma komt op 1-1 na een vrije trap van Lorenzo Pellegrini en een fout van Kjell Scherpen. #ajarom #UEL pic.twitter.com/YsWY6A5uRH — VTBL ? (@vtbl) April 8, 2021

Tot slot heeft Perez woorden van medelijden voor Scherpen. "Ik heb wel met hem te doen, en ook met zijn ouders natuurlijk. Ik kan me gewoon voorstellen dat je zit te kijken naar je zoon, een jonge gozer. Voor hem vind ik het niet zó erg, want het is gewoon topvoetbal, maar ik kan me kan me voorstellen dat het voor zijn ouders niet leuk is om te zien. Krijgt hij eindelijk de kans en dan zie je dit. Terwijl die blunder van Dusan Tadic even groot is: het missen van de penalty. Een keeper is natuurlijk écht de lul als het fout gaat."

