Theo Janssen: ‘Als hij nu weer niet speelt, moet hij stoppen bij Ajax’

Donderdag, 8 april 2021 om 23:56 • Chris Meijer • Laatste update: 01:31

Ajax ging donderdagavond in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League met 1-2 onderuit tegen AS Roma en moet het in de return stellen zonder Devyne Rensch, die een gele kaart kreeg en daardoor geschorst is. Theo Janssen loopt bij RTL vooruit op de vervanging van Rensch in Rome. De oud-middenvelder stelt dat Sean Klaiber ‘weg kan’ als hij over een week niet wordt opgesteld in het Stadio Olimpico.

“Ik ben wel benieuwd hoe ze dat gaan oplossen. Ze kunnen Timber naar rechtsback halen, Álvarez naar het centrum en Kudus op het middenveld. Klaassen controlerend? Dat wil hij zelf niet”, geeft Janssen te kennen. “Hij wil dat niet? Als het belangrijk is voor de ploeg, moet hij daar toch spelen?”, reageert collega-analist Jan Boskamp. Janssen brengt de naam van Klaiber ter sprake. De afgelopen zomer van FC Utrecht overgekomen rechtsback kwam donderdagavond als invaller van Rensch binnen de lijnen.

Klaiber speelde voorlopig negentien officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan zes als basisspeler. In de pikorde moet hij het normaal gezien stellen met een plek achter Rensch, Jurriën Timber en de momenteel geblesseerde Noussair Mazraoui. “Met Klaiber is het wel een dingetje. Als hij nu weer niet speelt, moet hij stoppen bij Ajax en kijken of hij weg kan. Dan is het gewoon klaar. De meest logische vervanger is Klaiber en de rest laten staan.”

Ajax-trainer Erik ten Hag voorspelt voor de camera van ESPN een hell of a job om het tweeluik nog in het voordeel van Ajax te keren. “Maar wij kunnen op dit niveau acteren en we hebben een kans als we hetzelfde niveau halen als vanavond”, stelt Ten Hag. “Ik kan de ploeg niets verwijten. We hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld. De tegenstander goed afgejaagd, goed positiespel gespeeld, kansen gecreëerd. De bal moet dan goed vallen, dat gebeurde vanavond niet. We hebben eraan geroken en we hoeven niet onder te doen voor deze ploeg.”

