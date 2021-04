AS Roma deelt mokerslag uit aan Ajax in de Johan Cruijff ArenA

Donderdag, 8 april 2021 om 22:50 • Chris Meijer • Laatste update: 22:58

De heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma is voor Ajax op een forse teleurstelling uitgelopen. De Amsterdammers kwamen in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Davy Klaassen, maar na rust ging het volledig mis. Dusan Tadic miste al vroeg in het tweede bedrijf een strafschop, waarna een fout van doelman Kjell Scherpen de Italianen vanuit een vrije trap van Lorenzo Pellegrini de gelijkmaker bezorgde. Uiteindelijk schoot Roger Ibañez in de 87e minuut de winnende treffer tegen de touwen, waardoor de Romeinen met een 1-2 overwinning huiswaarts keren. Over een week wacht in het Stadio Olimpico de return en Devyne Rensch zal daarbij niet van de partij zijn, want hij pakte een gele kaart en is daardoor geschorst.

Erik ten Hag wijzigde zijn basiselftal op één plek ten opzichte van het met 1-2 gewonnen uitduel met sc Heerenveen. Antony verving de niet-speelgerechtigde Sébastien Haller, waardoor Tadic zoals verwacht in de punt van de aanval speelde. Maarten Stekelenburg was nog altijd afwezig door een knieblessure en zag zijn plaats overgenomen worden door Scherpen, die na zestien minuten de eerste serieuze redding moest verrichten. Na speldenprikjes over en weer van Ryan Gravenberch en Edin Dzeko tikte de doelman van Ajax stijlvol een goed schot van Bryan Cristante uit de hoek.

Scherpen kon de bal aanmerkelijk makkelijker pakken toen Dzeko vijf minuten later zijn doel onder vuur nam. Met een klein halfuur op de klok kreeg Roma een flinke tegenvaller te verwerken, toen Leonardo Spinazzola zich met een spierblessure moest laten vervangen door Riccardo Calafiori. Kort daarna liet Ajax zich voor het eerst zien in het strafschopgebied van de tegenstander, maar een schot van Tadic miste richting. Zes minuten voor de rust kwam Ajax enigszins uit het niets op voorsprong.

Amadou Diawara leek de bal zorgeloos terug te spelen na een mislukt hakje van Antony, maar Gianluca Mancini twijfelde en bood Klaassen daarmee de kans om de bal op te pikken. De middenvelder lanceerde Tadic en kreeg het leer terug van de Serviër, waarna hij beheerst raak schoot. Klaassen opende al voor de derde keer dit Europa League-seizoen de score: geen speler deed dit vaker. Kort na de openingstreffer voorkwam Roma-doelman Pau López dat Antony al snel de marge verdubbelde.

Ajax begon sterk aan de tweede helft en kreeg al snel een buitenkans om de score uit te breiden. Ibañez bracht Tadic ten val in het strafschopgebied, wat scheidsrechter Sergey Karasev uit Rusland deed besluiten om de bal op te stip te leggen. De normaal gesproken vanaf elf meter onfeilbare Tadic faalde echter, nadat hij de bal door het midden plaatste, López bleef staan en de inzet door de doelman gekeerd kon worden. Na een klein uur spelen veranderde de droomstart van de tweede helft definitief in een horrorstart, toen Roma op gelijke hoogte kwam.

Na een overtreding van Edson Álvarez kreeg Roma een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. Pellegrini leverde een houdbare inzet af, maar Scherpen verkeek zich volledig op de over de muur heen getilde vrije trap. De doelman dook te snel richting de hoek en zag de bal vervolgens om hem heen in het doel vallen. Ten Hag greep in door Brian Brobbey binnen de lijnen te brengen voor David Neres en de jonge spits kreeg razendsnel een grote kans, nadat ook Nicolás Tagliafico een gevaarlijk schot had afgeleverd.

Devyne Rensch zal de return over een week in Rome aan zich voorbij laten gaan, want de verdediger trok met nog twintig minuten te gaan aan de noodrem, kreeg een gele kaart en loopt daardoor tegen een schorsing aan. Het was een van de gevaarlijke counters die Roma zocht, terwijl Ajax nadrukkelijk zocht naar de overwinning. Zo voorkwam López dat Antony met een hakje de 2-1 op het scorebord zette. De doelman van Roma was enkele minuten andermaal een sta-in-de-weg voor de Braziliaanse aanvaller, die een stijvolle volley na een voorzet van Tadic onder de lat weggetikt zag worden.

In de slotfase zocht Ajax nadrukkelijk naar de winnende treffer, terwijl Roma geen haast meer maakte. Kort voor het einde gingen de Romeinen nog met de overwinning aan de haal. Een hoekschop werd door Klaassen verlengd, waardoor deze voor de voeten viel van Ibañez. De Braziliaanse verdediger twijfelde niet en schoot snoeihard de winnende treffer tegen de touwen. Tagliafico was vervolgens nog wel dicht bij de gelijkmaker, maar uiteindelijk kon Ajax in de nog weinig resterende minuten de achterstand niet meer wegpoetsen.