Analisten zijn het eens over Tadic: ‘Dit is zo verschrikkelijk goed gedaan'

Donderdag, 8 april 2021 om 22:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:07

Ajax staat bij rust met 1-0 voor tegen AS Roma dankzij een openingsdoelpunt van Davy Klaassen. De nummer tien van Ajax onderschepte een terugspeelbal van Amadou Diawara en besloot de bal eerst naar rechts te leggen op Dusan Tadic. Die deed alsof hij schoot maar legde weer terug, zodat Klaassen kon intikken. In de studio van ESPN en RTL 7 wordt vooral Tadic geroemd voor zijn rol bij het doelpunt.

"Roma stond als ze de bal niet hadden echt gegroepeerd", analyseert Kenneth Perez. "Ajax heeft maar één echte kans gehad, met Tadic dat schot dat vier meter naast ging. Je moest een beetje in het zadel geholpen worden en dat werd je. Een fantastische goal, vooral de assist van Tadic. Schitterend. Klaassen had veruit het minste balcontact, maar de belangrijkste had hij. Klaassen stapt ook even terug om net even wat ruimte te geven zodat Tadic hem beter kan terug leggen."

"Ik denk dat zoveel spelers deze bal zelf hadden geschoten", aldus Arnold Bruggink over de assist van Tadic. "Ik vind het zó goed gedaan. Over voetbalgogme gesproken, van allebei, maar vooral Tadic. Dit is zo verschrikkelijk goed gedaan, omdat hij in alles laat zien dat hij zelf gaat schieten. Kijk waar de keeper naartoe gaat, die ligt bijna bij de cornervlag. Zó goed gedaan."

Theo Janssen heeft op RTL 7 aandacht voor het gestuntel bij AS Roma. "Fantastisch, maar je moet eerst even kijken naar de verdediger van Roma (Gianluca Mancini, red.). Die twijfelt, daardoor komt Davy aan de bal. Maar wat daarna gebeurt, is fantastisch. Bijna niemand geeft zo'n bal nog terug. Iedereen gaat dan voor zijn eigen succes. Hij kan 'm ook nog pakken met zijn linker, maar hij kiest ervoor om de bal breed te leggen en Klaassen een niet te missen kans te geven. Dit is wel negentig procent de goal van Tadic. Hij doet het geweldig. 22 goals gemaakt, hoorde ik. Ook nog twintig assists, dan ben je bezig aan een heel goed seizoen."

Perez vindt het niet per se een terechte voorsprong voor Ajax. "Weet ik niet, een beetje fifty fifty was het in de eerste helft. Roma had ook een aantal mogelijkheden." Ronald de Boer stelt dat Ajax het voorin niet goed doet. "Antony en Neres spelen heel matig, en die zorgen voor slordigheid in de laatste fase", aldus De Boer. "Dat is jammer, want totdat die bal bij Antony en Neres komt ziet het er goed uit, maar daarna stokt het. Ik denk dat Tadic het niveau nog wel omhoog haalt, want hij houdt de bal vast."