Olympique Lyon weet afgang ternauwernood te voorkomen; Depay trefzeker

Donderdag, 8 april 2021 om 21:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:21

Olympique Lyon heeft zich donderdagavond op uiterst moeizame wijze geplaatst voor de kwartfinale van de Coupe de France. De ploeg van trainer Rudi Garcia leek op bezoek bij Red Star lange tijd af te stevenen op een eenvoudige bekerzege, maar had na een 2-2 stand over negentig minuten strafschoppen nodig om de derdedivisionist over de knie te krijgen: 4-5. Memphis Depay nam op slag van rust de tweede treffer voor zijn rekening, maar zag hoe Lyon vervolgens geen schim meer was van de ploeg die bij rust met 0-2 leidde.

Garcia kwam niet met zijn sterkste elf op de proppen en gaf onder andere de voorkeur aan doelman Julian Pollersbeck, die eerder in het bekertoernooi tegen Sochaux (5-2) ook het doel verdedigde. Pollersbeck zag hoe de eerste echte kans van de wedstrijd meteen tot de openingstreffer leidde, toen Lucas Paquetá na een klein half uur spelen doel trof. De aanvaller profiteerde optimaal van een dramatische uittrap van reservedoelman Raphaël Adiceam, die de bal zomaar in de voeten schoof bij Thiago Mendes. Voor Paquetá was het vervolgens een koud kunstje om het leer in de linkerhoek te schuiven: 0-1.

Lyon had in de eerste helft niks te duchten van Red Star en kon het zichzelf kwalijk nemen dat de wedstrijd niet voor rust al in het slot werd gegooid. Op slag van rust wist Depay de score te verdubbelen. De aanvoerder werd bediend door Paquetá na geklungel in de verdediging bij de thuisploeg en kon voor een leeg doel binnenschuiven: 0-2. Even daarvoor kreeg Depay met het hoofd al een opgelegde mogelijkheid om tot scoren te komen, maar had hij het vizier niet op scherp staan. In de tweede helft leek Lyon alsnog uit te lopen naar een grote score, toen Depay de bal op aangeven van wederom Paquetá voor het intikken had. De aanvaller hoefde enkel een hoek uit te zoeken, maar zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door Edouard Daillet.

Aan de overkant was het niet veel later wel raak. Depay verspeelde de bal en zag hoe Pape Meïssa Ba op aangeven van Jimmy Roye de aansluitingstreffer in de rechterhoek schoof. Het feest werd compleet voor de thuisploeg toen diezelfde Roye een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. De middenvelder vond op fraaie wijze de rechterbovenhoek uit een vrije trap. Even daarvoor was Depay naar de kant gehaald. Lyon kreeg in de slotfase kansen om het duel alsnog naar zich toe te trekken, maar kon een strafschoppenreeks niet voorkomen. Daarin bleek de ploeg van Garcia alsnog te sterk: 4-5.