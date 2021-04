Overmars verklapt contractverlenging: ‘Mag het eigenlijk nog niet zeggen’

Donderdag, 8 april 2021 om 20:34 • Chris Meijer

Maarten Stekelenburg gaat spoedig zijn handtekening zetten onder een nieuw contract bij Ajax. De Amsterdammers maakten vorige week wereldkundig dat zijn aflopende contract conform de cao is opgezegd, maar meldden tegelijkertijd wel dat er gesprekken gaande waren over een langere samenwerking. Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, bevestigt voor de camera van RTL dat Stekelenburg spoedig gaat bijtekenen.

“Ik denk dat het zo goed als rond is. Ik mag het nog niet helemaal zeggen, maar dat is zo goed als rond”, zegt Overmars als hij gevraagd wordt naar de situatie van Stekelenburg. De 38-jarige doelman gaf in gesprek met De Telegraaf eerder ook al te kennen dat hij er wel uit zou komen met Ajax. Stekelenburg zei dat er gesproken werd over een nieuwe, eenjarige verbintenis en het ligt in de lijn der verwachtingen dat Ajax spoedig zal bevestigen dat hij zijn handtekening gaat zetten onder een nieuw contract.

Stekelenburg is donderdagavond niet van de partij als Ajax het in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League opneemt tegen AS Roma. De sluitpost kampt met een knieblessure en wordt vervangen door Kjell Scherpen. Stekelenburg keepte dit seizoen reeds dertien officiële wedstrijden, voornamelijk doordat André Onana geschorst is. Onana werd in februari voor een jaar uitgesloten wegens dopinggebruik.

Onana heeft nog een contract tot medio 2022, maar Ajax wil die verbintenis graag verlengen. In een eerder stadium werd al duidelijk dat de Amsterdammers de samenwerking met de 25-jarige doelman uit Kameroen willen verlengen. “Hij keept niet”, antwoordt Overmars met een lach als hem gevraagd wordt naar de situatie van Onana. “We zijn in gesprek, ik hoop dat er binnenkort duidelijkheid komt. Dat verwacht ik wel. Dat zou voor meerdere jaren moeten zijn, ja.”