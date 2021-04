Fenerbahçe zet positie op ranglijst op het spel na twee ballen op de lat

Donderdag, 8 april 2021 om 19:55

Fenerbahçe is er donderdagavond niet in geslaagd te winnen van laagvlieger Yeni Malatyaspor. De ploeg van Emre Belözoglu begon goed dankzij een rake vrije trap van Enner Valencia, maar gaf de voorsprong aan het einde van de eerste helft uit handen: 1-1. Fener had in de tweede helft de pech dat twee gevaarlijke doelpogingen de lat troffen. Sari Kanaryalar zetten zijn tweede plek op het spel, die overgenomen kan worden door Galatasaray. Jong Oranje-international Ferdi Kadioglu kwam overigens direct na rust binnen de lijnen bij Fenerbahçe.

Kansen en doelpogingen waren schaars in de matige eerste helft. In de openingsfase brak Valencia door over de linkerflank en schoof de Ecuadoriaan de bal voorlangs. In de zeventiende minuut was het alsnog raak voor Valencia, die de bal dwars door de muur van Yeni Malatyaspor door schoot: 0-1. Een counteraanval leidde na ruim een half uur de gelijkmaker in. Moryke Fofana begon van eigen helft aan een enorme rush en legde breed op Mustafa Eskihellac, die de bal bij de tweede paal kon intikken: 1-1.

Fenerbahçe kwam vlak na rust goed weg, toen een kopbal van Semih Kaya via de arm van Mbwana Samatta rakelings naast ging. Scheidsrechter Halis Özkahya vond het geen penalty waard. Zelf was Fenerbahçe gevaarlijk met afstandsschoten. Ozan Tufan zag zijn poging via de vingertoppen van Ertac Özbir tegen de lat komen, terwijl het schot van Luiz Gustavo over het dak van het doel scheerde. Een treffer in de rebound van Valencia na een gekraakt schot van Dimitrios Pelkas werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase raakte Valencia uit de stuit en via de vingertoppen van Özbir de lat. In blessuretijd volgde een enorme kans voor Pelkas, die de bal vrij voor het doel naast gleed.