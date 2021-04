Ajax begint met Kjell Scherpen onder de lat tegen AS Roma

Donderdag, 8 april 2021 om 19:32

De opstelling van Ajax voor de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma is bekend. Kjell Scherpen verdedigt donderdagavond het doel van de Amsterdammers, doordat Maarten Stekelenburg nog altijd afwezig is. Verder kiest trainer Erik ten Hag voor dezelfde elf namen als afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen, los van dat Antony de plek van Sébastien Haller in het elftal overneemt.

Daley Blind voegde zich afgelopen week bij de langer afwezigen van Ajax, waar in de Europa League naast de geschorste André Onana ook de niet-speelgerechtigde Haller en de met problemen aan het gezichtsvermogen kampende Noussair Mazraoui toe behoren. De inzetbaarheid van Stekelenburg en Perr Schuurs was vanwege lichte blessures onzeker, terwijl Sean Klaiber dinsdag vader werd en derhalve niet meetrainde. Klaiber zit op de reservebank, maar Stekelenburg en Schuurs zijn niet van de partij.

Ten Hag voert één wijziging door ten opzichte van het met 1-2 gewonnen uitduel met Heerenveen. Antony komt zoals verwacht als linksbuiten in het elftal, waardoor Dusan Tadic naar de spitspositie verhuist als vervanger van de afwezige Haller. Devyne Rensch speelde in Friesland nog als middenvelder, maar acteert tegen AS Roma volgens de door de UEFA gecommuniceerde opstellingen weer ‘gewoon’ als rechtsback. Jurriën Timber keert terug in het centrum van de defensie, terwijl Edson Álvarez met Davy Klaassen en Ryan Gravenberch het middenveld vormt.

AS Roma kende een moeizame aanloop naar het duel in Amsterdam, want trainer Paulo Fonseca kan geen beroep doen op Stephan El Shaarawy, Chris Smalling, Marash Kumbulla, Henrikh Mkhitaryan en Nicolò Zaniolo. Bovendien schreef de Corriere dello Sport afgelopen week over een vanuit de spelersgroep door Edin Dzeko aangevoerde opstand tegen Fonseca, maar de Bosniër staat ‘gewoon’ in de spits. Lorenzo Pellegrini en Pedro spelen in de afwezigheid van Mkhitaryan en El Shaarawy in zijn rug. Door het ontbreken van Smalling en Kumbulla vormen Gianluca Mancini, Bryan Cristante en Roger Ibañez de driemansdefensie.

Rensch, Nicolás Tagliafico en David Neres moeten op hun tellen passen. Aan de kant van Roma staan Bruno Peres, Gianluca Mancini en Gonzalo Villar op scherp. Rick Karsdorp is geschorst voor het duel in Amsterdam; in de return is de Nederlandse rechtsback wel weer van de partij. Bruno Peres neemt de plek van Karsdorp in op de rechterflank van AS Roma.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres.

Opstelling AS Roma: Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Dzeko.