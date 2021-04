Nagelsmann leest Angeliño de les over gedrag op social media

Donderdag, 8 april 2021 om 16:12 • Yanick Vos • Laatste update: 16:32

RB Leipzig-trainer Julian Nagelsmann heeft Angeliño aangesproken over zijn gedrag op social media. De Spaanse linksback is herstellende van een blessure en gaf op Instagram aan dat hij weer fit is, terwijl de medische staf daar een andere mening over heeft. Het is niet voor het eerst dat de ex-verdediger van onder meer NAC Breda en PSV zichzelf onterecht fit verklaart op social media.

Nagelsmann heeft zich tijdens een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Werder Bremen uitgelaten over het gedrag van Angeliño op social media. In een recente Instagram-post gaf Angeliño aan dat hij fit is voor het duel in Bremen nadat hij de afgelopen vijf competitiewedstrijden geblesseerd aan de kant stond. Nagelsmann trapt op de rem en geeft aan dat de linksback er nog niet is. “Hij heeft nog niet eens volledig meegetraind, slechts kleine delen”, aldus Nagelsmann.

De trainer neemt Angeliño wel op in zijn wedstrijdselectie voor het duel van zaterdag, al vindt hij het nog te vroeg voor een basisplaats. Bovendien mag Angeliño volgens zijn trainer van geluk spreken dat hij mee mag naar Bremen. “Hij gaat met ons mee omdat er een plek vrij is in de selectie. Als iedereen fit was geweest, zou hij niet meegaan.” Eind februari liet RB Leipzig op Twitter weten dat Angeliño buitenspel stond met een spierblessure. De Spanjaard reageerde daar ontkennend op: “Ik heb geen blessure, ik ben fit”, schreef hij op 27 februari, om zijn tweet niet veel later te verwijderen. Nagelsmann gaf toen al aan dat het ‘niet heel intelligent’ was wat Angeliño deed en herhaalde die boodschap donderdag.

“We zijn allemaal blij dat hij weer terug is”, aldus Nagelsmann. “Maar er zijn dingen in het leven die hij nog moet leren. Hij moet bijvoorbeeld op een goede manier zien om te gaan met blessures en de emoties die daarbij komen kijken. Voetballend heeft hij veel goede dingen gedaan, maar als we kijken naar zijn herstel dan is er nog ruimte voor verbetering. Laten we hopen dat hij niet opnieuw in een dergelijke situatie terechtkomt. Ik heb eerder al wat dingen gezegd over zijn posts.”

Angeliño plaatst regelmatig updates over zijn herstel, ook als hij te maken krijgt met een terugslag. Nagelsmann vindt dat hij dat beter niet kan doen. De trainer is van mening dat negatief nieuws beter niet online gecommuniceerd kan worden en je als speler de tegenstanders niet wijzer moet maken dan ze al zijn. “Je maakt het ook niet uit met je vriendin door een berichtje te sturen. Je plaatst geen informatie op social media waarbij je ruimte laat voor interpretatie. Dat moet hij leren.”

Nagelsmann laat het deze keer bij een waarschuwing. “Er zijn bepaalde trainers die dit soort dingen niet zo licht opnemen zoals ik dat doe. Ik ben een wat rustigere trainer en ik ben niet iemand die hier dan een straf voor uitdeelt. Maar hij moet hier wel van leren voor in de toekomst, als hij ooit een andere trainer voor zich heeft.” De wedstrijd tussen Werder Bremen en RB Leipzig begint zaterdag om 15.30 uur.