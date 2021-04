‘Man van drie miljoen euro’ kan Haaland op twee fronten dwarsbomen

Vrijdag, 9 april 2021 om 11:46 • Thijs Verhaar • Laatste update: 12:13

Eintracht Frankfurt ligt op koers om zich dit seizoen voor het eerst sinds 1960 te plaatsen voor de Champions League. De ploeg van Adi Hütter staat liefst zeven punten voor op de nummer vijf Borussia Dortmund en kan zaterdag een reuzenstap zetten als het in eigen huis een gunstig resultaat neerzet tegen het Wolfsburg van Wout Weghorst. Alle ogen zijn daarbij gericht op André Silva, die twee jaar geleden bij Sevilla nog plaats moest maken voor Luuk de Jong en nu in Duitsland eindelijk zijn enorme potentie waarmaakt.

Door Thijs Verhaar

In de Bundesliga gaat het volkomen terecht vaak over Robert Lewandowski en Erling Braut Haaland, maar laatstgenoemde moet op de topscorerslijst toch echt voorrang verlenen aan Silva. Hij trof met 22 goals in 25 wedstrijden net een keertje vaker doel dan de Noorse sensatie van Borussia Dortmund. Daarmee laat de Portugees eindelijk zien waarom AC Milan in 2017 een som van 38 miljoen euro op tafel legde om hem over te nemen van FC Porto. In San Siro kwam hij echter geen moment uit de verf, maar via een bijzondere omweg vindt de nu 25-jarige Silva bij Eintracht Frankfurt alsnog een weg naar de wereldtop.

“Of ik nu eindelijk de beste versie van mezelf laat zien? Ik denk dat ik altijd dezelfde ben gebleven, alleen heb ik nu de ervaring en lessen die ik nodig had”, verklaart de spits zijn eigen succes in een vraaggesprek met Transfermarkt. “Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik de top zou halen, maar het is moeilijk als je als jonge jongen alleen in een nieuwe wereld stapt waar niemand je de juiste informatie geeft. Iedereen moet zijn eigen weg bewandelen en ik had moeite om me aan te passen aan alle obstakels die ik onderweg tegenkwam. Maar ieder jaar word ik iets beter en sterker. Ik heb altijd en overal mijn uiterste best gedaan en hier (in Frankfurt, red.) heb ik stabiliteit gevonden. Misschien dat het er daarom eindelijk uitkomt.”

André Silva in het shirt van FC Porto, waar hij in 2016 zijn grote doorbraak kende.

Silva is afkomstig uit de jeugdopleiding van FC Porto, waar hij de topclubs jarenlang voor het uitzoeken had. Hij liep bijna een op een bij de nationale jeugdteams van Portugal en schoot ook bij FC Porto B veelvuldig raak in de Liga Portugal 2. Hij wilde echter per se eerst in eigen land doorbreken en had daar behoorlijk wat moeite met de overgang van het jeugdvoetbal naar de profs. Als twintigjarige maakte hij namelijk pas zijn eerste treffer in de hoofdmacht en toen duurde het nog een jaar tot hij zijn naam definitief vestigde. Silva kwam in 2016/17 tot 16 competitietreffers en maakte er ook nog eens vier in de Champions League, waardoor Milan over de brug kwam met bod van 38 miljoen euro.

Daarmee was hij destijds de op één na duurste aankoop in de clubgeschiedenis (achter Rui Costa, 42 miljoen), maar met slechts twee competitietreffers kende hij een ontzettend slecht debuutseizoen in de Serie A. De club greep met een zesde plaats naast de zo gedroomde terugkeer in de Champions League en besloot Silva ondanks zijn vijfjarige contract direct te slachtofferen. Hij werd verhuurd aan Sevilla, dat hem voor een jaar huurde en een afkoopsom van 38 miljoen euro wist te bedingen. Daarmee zou Milan er zonder verlies vanaf komen en dat leek ook uit te komen toen Joaquín Caparrós als technisch directeur van Sevilla na twee maanden al verkondigde dat de Spanjaarden de optie zouden gaan lichten.

Silva kende een dramatisch seizoen bij AC Milan en werd in 2018/19 verhuurd aan Sevilla.

“We hebben de mogelijkheid om de speler hier te houden. Milan kan zeggen wat het wil, zoals er ook veel andere clubs zijn die hem willen, maar niemand kan iets doen. Ik kan de fans dus gerust stellen. Hij blijft bij ons en krijgt een meerjarig contract”, verkondigde Caparrós trots na de bliksemstart van Silva. De Portugees maakte een hattrick bij zijn debuut tegen Rayo Vallecano en maakte er ook twee tegen Real Madrid. Na de woorden van Caparrós stortte hij echter in en een knieblessure zorgde ervoor dat hij in de laatste twee maanden van het seizoen aan de kant stond. Zodoende kwam hij niet verder dan 11 goals in 40 wedstrijden en dat vond Sevilla toch te mager om het transferrecord voor te verdubbelen. In plaats daarvan werd Luuk de Jong gekocht van PSV en moest Silva terug naar AC Milan, dat hem ditmaal voor twee seizoenen verhuurde aan Eintracht Frankfurt en in ruil daarvoor Ante Rebic op huurbasis over kon nemen van de Duitsers.

In het Deutsche Bank Park leek de geschiedenis zich voor Silva te herhalen toen hij na een goede start met drie goals in vier optredens zwaar geblesseerd raakte, maar de coronastop pakte fantastisch voor hem uit. Hij keerde volledig fit terug en kwam tot acht treffers in de laatste tien wedstrijden. Daarmee verdiende hij een permanente transfer, want Frankfurt besloot de huurdeal om te zetten in een definitieve transfer. Daarvoor was slechts een som van drie miljoen euro nodig, maar hierbij moet wel worden opgemerkt dat Ante Rebic voor een vergelijkbaar bedrag de omgekeerde weg bewandelde, terwijl beide spelers een transfersom van een kleine dertig miljoen euro vertegenwoordigden.

Adi Hütter is de architect van het huidige Eintract Frankfurt, dat in 2019 haar volledige voorhoede zag vertrekken. Jovic wordt nu wel teruggehuurd van Real Madrid, maar zit op de bank door toedoen van Silva.

Diezelfde Rebic maakte in 2019 nog deel uit van een levensgevaarlijk trio van Frankfurt dat verder bestond uit Sébastien Haller en Luka Jovic. Samen waren ze verantwoordelijk voor liefst 41 goals en een zevende stek tot gevolg, waarmee voor het eerst in bijna twintig jaar een ticket voor de Europa League werd afgedwongen. Het gevolg was echter wel dat alle drie de aanvallers een toptransfer maakten en de club opnieuw moest bouwen aan de toekomst. Dat deed het met de Oostenrijker Adi Hütter, die zorgvuldig heeft geschaafd aan een uitstekend functionerende 3-4-2-1-formatie met Silva als diepe spits. Frankfurt verloor dit seizoen pas drie keer en is in eigen huis zelfs nog geen enkele keer verslagen.

De ploeg heeft een blok van twee controlerende middenvelders voor drie centrale verdedigers, die met elkaar de balans bewaken. De twee vleugelverdedigers stomen negentig minuten lang op en sluiten veelvuldig aan bij de voorhoede, waarbij Silva de meest vooruitgeschoven post is met de twee rappe dribbelaars Amin Younes en Daichi Kamada achter zich. Zij zorgen met hun loopacties voor gaten, waar de Portugees steeds feilloos induikt. Al zijn 22 doelpunten maakte de fan van Cristiano Ronaldo en de Braziliaanse Ronaldo Nazário van binnen de zestien, maar je doet hem tekort als je zegt dat het alleen maar intikkers en penalty’s zijn. Hij scoorde vijf keer vanaf de stip en zeventien keer in open veldspel, zowel met links als rechts en met het hoofd.

“Mijn geheim is dat ik altijd aan mezelf ben blijven werken en me ten volle besef dat het nu moet gebeuren. Met het hele team is het onze kracht dat we elkaars kwaliteiten kennen en proberen aan te vullen”, verklaart Silva zijn productiviteit in gesprek met Transfermarkt. “Ik kan dus zeker concluderen dat dit de juiste stap voor mij is geweest. Ik heb mijn leven bijna compleet om moeten gooien om hier te komen, maar het heeft me verder dan ooit gebracht. Ik merk nu dat ik gelukkig ben en dat ook kan laten zien op het veld”, aldus de spits, die nog tot medio 2023 vast ligt in Frankfurt en veelvuldig wordt genoemd bij clubs als Manchester City, Chelsea en Barcelona.

Voor die ploegen geldt Haaland als het absolute topdoelwit, maar met een vraagprijs van meer dan 100 miljoen en zware aanvullende eisen van de Noor en zaakwaarnemer Mino Raiola is het voor de Engelse en Spaanse topclubs misschien wel aantrekkelijker om te kijken naar de veel goedkopere Silva. Hij hoeft naar schatting niet meer dan zestig miljoen euro te kosten en is met zijn 25 jaar in de beste fase van zijn loopbaan beland, waardoor een transfer naar de absolute top aanlokkelijk is. “Natuurlijk heb ik ook mijn doelen en dromen”, geeft hij eerlijk toe. “Maar ik focus me op dit moment alleen op de doelen die ik mezelf hier gesteld heb. Dat motiveert me om keihard te blijven werken.”

De doelstellingen voor de korte termijn zijn in ieder geval helder. Deel uitmaken van de nationale ploeg die als titelverdediger afreist naar het EK en zorgen dat Frankfurt voor het eerst in vijftig jaar de Champions League haalt. Om dat te bereiken moet men in de resterende zeven wedstrijden een voorsprong van zeven punten verdedigen op het Borussia Dortmund van Haaland, die dus ook op dit front kan worden gedwarsboomd door Silva. Vorig weekend had BVB de ideale gelegenheid om het gat te verkleinen in de onderlinge wedstrijd, maar Frankfurt won met 1-2. Haaland kwam niet tot scoren, terwijl de Portugees het topduel in minuut 87 besliste met een knappe kopbal. André Silva is terug, en hoe.