Ultieme ‘hattrick’ voor Griezmann: voor de derde keer vader op 8 april

Donderdag, 8 april 2021 om 15:17 • Laatste update: 15:38

Antoine Griezmann is voor de derde keer vader geworden. De dertigjarige aanvaller van Barcelona heeft via social media de geboorte van zijn dochter Alba bekendgemaakt. Opvallend: net als zijn jongste dochter zijn ook zijn twee andere kinderen op 8 april geboren.

Op Twitter meldt de Frans international dat Alba Griezmann vanochtend om 10.24 uur op de wereld is gezet door zijn Spaanse vrouw. 8 april is een bijzondere datum voor de familie Griezmann, daar hun dochter Mia en zoon Amaro op die datum in respectievelijk 2016 en 2019 zijn geboren.

?? Alba Griezmann 8 avril 2021 à 10h24. ?? — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) April 8, 2021