De Mos: ‘Laten we eerst kijken of ADO over twee maanden nog bestaat’

Donderdag, 8 april 2021

Aad de Mos staat open voor een terugkeer bij ADO Den Haag, zo heeft de oud-trainer donderdag verteld in gesprek met Radio Veronica. De analist werd in het verleden meerdere keren benaderd voor een terugkeer bij de club waar hij speler en trainer was, maar tot een terugkeer kwam het nog niet. De Mos gaat pas nadenken over een eventuele terugkeer als de club een andere eigenaar krijgt. Op dit moment is ADO nog in handen van United Vansen.

Donderdagochtend bevestigde De Mos in het verleden door ADO te zijn benaderd voor verschillende functies. "Ze hebben me al een paar keer gevraagd", aldus De Mos. "Eerst als trainer met Kees Jansma, daarna om iets voor de jeugd te doen. Nou, dat had ik al bevestigd bij Jan-Hermen de Bruijn (journalist, red.) en die heeft nooit meer iets van zich laten horen, tot een week of twee geleden. Toen belde hij me op om zijn excuses te maken. Laten we eerst maar proberen om te kijken of de club nog bestaat over twee maanden als we een nieuwe eigenaar hebben.”

De Mos begon, na een bescheiden spelerscarrière bij onder meer ADO en Excelsior, aan een succesvolle loopbaan als trainer. Een terugkeer bij ADO sluit hij niet uit. "ADO ligt in m’n hart. Voor ADO staat de deur altijd open. Maar op dit moment ben ik met niemand in gesprek. Van deze lichting heb ik me gedistantieerd", doelt De Mos op de huidige clubleiding. ADO is momenteel in handen van United Vansen, een Chinese eigenaar. Onlangs werd bekend dat de club een akkoord heeft bereikt met Cosinus Group Capital Partners, een bedrijf dat is gevestigd in het Zwitserse Zürich.

Eind maart werd eveneens bekend dat United Vansen-eigenaar Wang Hui mogelijk de gevangenis ingaat. De Chinees zou zichzelf in de problemen hebben gebracht door zijn nauwe banden met de Communistische Partij in China. Mocht Wang ADO uiteindelijk met verlies verkopen, dan loopt hij naar verluidt het risico om in de cel te belanden, zo meldde Follow The Money, een platform voor onderzoeksjournalistiek,