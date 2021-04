‘Als hij zo doorgaat, denk ik zomaar dat hij kandidaat is voor Oranje’

Donderdag, 8 april 2021 om 12:45 • Rian Rosendaal

Rick Karsdorp is bezig aan een ijzersterk seizoen bij AS Roma, dat de vleugelverdediger annex middenvelder reeds beloonde met een nieuw meerjarig contract. Door de goede prestaties wordt de voormalig Feyenoorder tevens in verband gebracht met een terugkeer in het Nederlands elftal. Onder meer Marten de Roon denkt dat Karsdorp in aanmerking hoort te komen voor de definitieve EK-selectie van Oranje.

"Rick heeft twee moeilijke jaren gehad, leek zelfs al afgeschreven, maar je ziet wat er kan gebeuren als je ineens gaat spelen", concludeert de eveneens in de Serie A actieve De Roon in een vraaggesprek met Voetbal International. "En hij zal alleen nog maar beter worden. In het begin speelde hij zestig, zeventig minuten; tegenwoordig hele wedstrijden. Hij ziet er goed en fit uit." Vanwege een schorsing ontbreekt Karsdorp donderdagavond tegen Ajax in de kwartfinale van de Europa League. "Maar daarna kan iedereen het zelf zien. Als hij zo doorgaat, denk ik zomaar dat hij kandidaat is voor Oranje. Dat kan volgens mij niet anders als je een jaar lang basisspeler bent bij AS Roma", aldus de middenvelder van Atalanta.

Fred Rutten, die Karsdorp in 2014 liet debuteren bij Feyenoord, is eveneens lovend over de ontwikkeling van de 26-jarige flankspeler. "Dat hij kwaliteiten had, zag je toen al. Nu speelt hij bij een club die een systeem hanteert waarin hij prima uit de verf komt. Rick is nu 26, zijn beste jaren moeten in feite nog komen", kijkt de clubloze coach vol verwachting naar de toekomst. "Ik vind het leuk hem zo te zien spelen en ik gun het die jongen. Types zoals Rick zijn geen ideale schoonzonen en tegelijkertijd ook weer niet onhandelbaar. Het zijn jongens die je moet begrijpen. Als je dat kunt, geven ze veel. Ik ben benieuwd straks tegen Ajax", doelt Rutten op de tweede ontmoeting met Roma op donderdag 15 april.

Karsdorp debuteerde in het najaar van 2016 in Oranje, onder toenmalig bondscoach Danny Blind. Na de vuurdoop tegen Wit-Rusland volgden nog optredens tegen Frankrijk en Bulgarije. Na de smadelijke 2-0 nederlaag tegen de Bulgaren in maart 2017, waardoor Blind werd weggestuurd door de KNVB, kreeg Karsdorp geen uitnodiging meer voor het Nederlands elftal. Bondscoach Frank de Boer koos in de afgelopen interlandperiode voor Denzel Dumfries en Kenny Tete wat betreft de rechtsbackpositie.