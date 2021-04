‘Het heeft nul zin naar Feyenoord te gaan, dat is geen stap omhoog’

Donderdag, 8 april 2021 om 11:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:11

Thomas Letsch is razend enthousiast over de ontwikkeling die Danilho Doekhi doormaakt bij Vitesse. De Duitse oefenmeester denkt dat de pas 22-jarige mandekker nu al klaar is voor de stap richting een topcompetitie in Europa. Letsch vindt het dan ook niet nodig dat Doekhi eerst nog een tussenstap maakt naar een van de topclubs in de Eredivisie. De jonge verdediger heeft bij Ajax reeds ervaring opgedaan in de absolute top, al bleef een doorbraak in Amsterdam uit.

"Ik ben totaal overtuigd van deze verdediger en van zijn kwaliteiten. Hij speelt een amazing seizoen op een cruciale positie", deelt Letsch een groot compliment uit aan Doekhi in een uitgebreid interview met Voetbal International. "En geen gele kaarten. Ik denk dat als hij naar een grote club kan, dat dan wel de grote stap moet zijn. In mijn optiek heeft het nul zin naar Feyenoord te gaan, dat is voor hem geen stap omhoog. Ik denk dan aan Duitsland of Engeland. Maar ik wil hem het liefst hier houden, dat spreekt voor zich. Wij zijn óók ambitieus, wij willen net als hij Europa in", verwijst de Vitesse-coach naar de naderende bekerfinale tegen Ajax en vierde plaats in de Eredivisie.

Doekhi weet zelf ook dat Vitesse niet zijn eindstation zal zijn. De kans is aanwezig dat hij deze zomer al van club wisselt, ondanks een doorlopend contract tot medio 2022. "Ik wil hogerop, maar het hangt er dan wel erg van af welke club het is, welke trainer er zit, wat ze willen", blijft de Vitesse-verdediger kritisch naar zijn opties kijken. "Misschien kan ik samen met Vitesse ook die stap maken, dit is een ambitieuze club. Ik weet wat ik hier heb. Een trainer die vertrouwen in me heeft, hopelijk Europees voetbal, een fijne groep waarin je gewaardeerd wordt... Dan ga je wel afwegen wat je opgeeft", zo besluit Doekhi.

De Vitesse-stopper begaf zich nog niet zolang geleden in een heel andere situatie. In 2016 tekende Doekhi namelijk een driejarig contract bij Ajax, waar hij in de A1 te maken kreeg met zijn oom Winston Bogarde. "Dat was bijzonder. We werden zelfs kampioen met Dani de Wit, Justin Kluivert, die jongens", zo blikt de verdediger terug. De stap naar de hoofdmacht van Ajax bleek echter te groot te zijn. "Matthijs de Ligt stond daar, de finale van de Europa League was gehaald en het niveau van de eerste selectie werd enorm verhoogd. Ik was niet teleurgesteld, niet per se. Het is gewoon heel moeilijk in het eerste elftal van Ajax te komen", zo luidt de realistische conclusie van Doekhi.

"Dat ligt niet aan Ajax, helemaal niet. De jeugd kreeg juist erg veel kansen, maar er is ook erg veel jeugd. Echt goede spelers", zo verduidelijkt de voormalig Ajacied. "Toen ik de stap moest maken, werd het er niet makkelijker op doordat ze net grote spelers gingen halen zoals Daley Blind. Ja, dan weet je dat je het echt moeilijk gaat krijgen. Misschien dat je erbij kan komen, maar dan nog, hoeveel ga je spelen? Ambities zijn mooi, maar realisme is ook belangrijk", aldus Doekhi, met Vitesse in voorbereiding op het thuisduel met ADO Den Haag van vrijdagavond.