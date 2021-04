Wout Droste kiest bijzonder platform in zoektocht naar nieuwe club

Donderdag, 8 april 2021 om 11:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:27

In de zoektocht naar een nieuwe club heeft Wout Droste de hulp ingeschakeld van Linkedin. De 31-jarige verdediger wilde graag door bij Go Ahead Eagles, maar kreeg onlangs te horen dat zijn aflopende contract niet zou worden verlengd in Deventer, waarop de rechtsback zich woensdag tot zijn contacten op het social media-platform richtte. Droste hoopt zijn carrière na de zomer in binnen- of buitenland voort te kunnen zetten.

"Op zoek naar een nieuwe club!", begint Droste zijn bericht op Linkedin. "Na twee mooie jaren ga ik per 30 juni afscheid nemen van Go Ahead Eagles. Gezien mijn fitheid zou ik nog jaren door kunnen voetballen als prof. Ik ben op zoek naar een nieuwe uitdaging in Nederland of een mooi avontuur in het buitenland. Interesse? Stuur mij een bericht voor mijn cv en video’s." Voormalig ploeggenoot Ramon Zomer doet er nog een schepje bovenop in de comments. "Super betrouwbare speler en ook nog eens leuk in de groep, welke club wil dat nou niet?", luidt de reactie van Zomer.

Droste is bezig aan zijn derde termijn bij Go Ahead, nadat de Deventer club de verdediger tussen 2008 en 2010 voor de eerste keer huurde van FC Twente. Toen Droste in de zomer van 2010 uit zijn contract liep in Enschede, besloot Go Ahead hem over te nemen. De back speelde vervolgens voor SC Cambuur en Heracles Almelo, maar keerde in de zomer van 2019 terug bij Go Ahead. Mede door een gescheurde voorste kruisband kwam hij vorig seizoen echter amper aan spelen toe. Dit seizoen staat de teller op 21 competitiewedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waarvan 17 keer als basisspeler.

Dat Droste het bericht enkel in het Nederlands heeft gepost is opmerkelijk, daar hij onlangs tegenover De Stentor aangaf open te staan voor een avontuur in het buitenland. "Ik heb altijd de ambitie gehad in het buitenland te voetballen. Door mijn keuze voor GA Eagles, twee jaar geleden, kwam dat op een laag pitje te staan. Nu is wellicht een mooi moment daarvoor. Het liefste zo ver mogelijk weg. Amerika, Australië of Azië. Het lijkt me een avontuur om daar te voetballen. De komende maanden ga ik om me heen kijken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat er iets moois op mijn pad komt."