Oude vete bij Bayern lijkt weer op te laaien na mededeling over Boateng

Donderdag, 8 april 2021 om 10:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:56

Het lijkt onrustig te zijn bij Bayern München in de nasleep van het Champions League-duel met Paris Saint-Germain (2-3 nederlaag) van woensdagavond. Technisch directeur Hasan Salihamidzic kondigde aan dat de grootmacht na dit seizoen in goed overleg afscheid neemt van Jérôme Boateng. De mededeling omtrent de centrale verdediger lijkt echter als een verrassing te komen voor hoofdtrainer Hansi Flick.

Boateng krijgt van de leiding van Bayern geen nieuw contract aangeboden. "Dat heb ik aan Jérôme uitgelegd. En hij kon er ook begrip voor opbrengen", liet Salihamidzic weten in een reactie aan Sky. Op de aansluitende persconferentie werd Flick vervolgens geconfronteerd met de woorden van de Bayern-directeur. De coach leek niet gelukkig te zijn met de timing van de bekendmaking van het vertrek van Boateng. "Die vraag beantwoord ik niet", gaf Flick een duidelijk signaal af. "Ik moet op een professionele manier antwoord geven op jullie vragen, maar ik kan niet overal antwoord op geven. En dat is ook omdat ik dat niet wil."

"Ik moet ook een beetje toeschouwer zijn, dat hoort namelijk ook bij het vak van trainer", voegde Flick daaraan toe. Verschillende Duitse media denken dat de keuzeheer van Bayern ontevreden is over het rumoer rondom Boateng en met zijn woorden een duidelijk signaal afgeeft. De mandekker, sinds 2011 verbonden aan der Rekordmeister, kan volgens Salihamidzic met opgeheven hoofd vertrekken uit München. "Hij weet dat hij door de voordeur vertrekt bij Bayern, en mogelijk ook nog met enkele prijzen", zei de technisch eindverantwoordelijke.

Het is overigens niet de eerste keer dat Flick en Salihamidzic niet op een lijn lijken te zitten. BILD meldde in januari dat de 'td' de touwtjes stevig in handen heeft wat betreft het transferbeleid en dat Flick weinig in te brengen heeft over het aantrekken van spelers. De trainer had hier in maart een verhelderend gesprek over met Salihamidzic. "We hebben elkaar opgezocht en we hebben de problemen de wereld uit geholpen, precies zoals de club het wilde. We zijn beiden zeer optimistisch over de rest van het seizoen en over onze toekomst", aldus Flick na de 2-1 zege op Lazio in de achtste finale van de Champions League.