Van der Gijp trekt harde conclusie over Ziyech: ‘Weggaan, dat is het beste’

Donderdag, 8 april 2021 om 10:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:17

René van der Gijp heeft te doen met Hakim Ziyech, die woensdagavond tijdens het Champions League-duel van Chelsea met FC Porto (0-2 overwinning) wederom genoegen moest nemen met een plaats op de bank. Manager Thomas Tuchel gunde de middenvelder ook geen speeltijd in Portugal. De analist denkt dat Ziyech er goed aan doet om Chelsea al na één seizoen te verlaten.

"Wat is nou je conclusie als je zijn stap naar Chelsea mag beoordelen? Is het de juiste keuze geweest?", zo opende presentator woensdagavond na afloop van het duel van Chelsea in Europees verband in de studio van SBS6. "Nou ja, wel toen Frank Lampard nog de trainer was, die was razend enthousiast over hem", zo luidde het antwoord van Van der Gijp. "En dan komt er een andere trainer (Tuchel, red.) en die wil een ander spelletje spelen. Die wil op zijn middenveld echt lopers hebben, in plaats van mensen zoals Ziyech. En dan heb je een probleem."

Genee vroeg vervolgens wat Ziyech in de huidige situatie het beste kan doen. "Weggaan", zo zei Van der Gijp zonder een spoortje twijfel. "Dat is wel het beste." De analist zag collega-middenvelder Mason Mount excelleren bij Chelsea en de aanvallende middenvelder bekroonde zijn optreden met de openingstreffer in de 32ste minuut. "Dat doet hij goed, hè. Grote stappen maakt hij opeens." Genee voegde daaraan toe dat Mount ook een zeer goede ontwikkeling doormaakt bij de nationale ploeg van Engeland. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de voormalig speler van Vitesse deze zomer deelneemt aan het EK.

Ziyech had afgelopen zaterdag tegen West Bromwich Albion (2-5 nederlaag) nog wel een basisplaats. De middenvelder werd echter al na ruim een halfuur spelen naar de kant gehaald door Tuchel na de rode kaart van verdediger Thiago Silva. Tegen Porto koos de Duitse coach voor Mount en Timo Werner als aanvallende middenvelders met kort daarvoor aanvalsleider Kai Havertz. Tuchel bracht Christian Pulisic en Olivier Giroud binnen de lijnen, maar Ziyech zag het gehele duel vanaf de bank.