Uittocht bij Excelsior houdt aan: Na Bruins en Fischer vertrekt wéér routinier

Donderdag, 8 april 2021 om 10:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:30

Thomas Verhaar zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière als profvoetballer, zo meldt Excelsior donderdag op de clubwebsite. De 33-jarige aanvaller gaat zich richten op een loopbaan als trainer en komt volgend seizoen als amateurvoetballer uit voor AFC in Amsterdam. Verhaar is daarmee de derde Excelsior-speler in korte tijd die aankondigt na dit seizoen te stoppen. Luigi Bruins en Sander Fischer gingen hem recent voor.

Verhaar gold als een laatbloeier en maakte pas op 26-jarige leeftijd zijn debuut in het profvoetbal namens Sparta Rotterdam. Bij de Rotterdammers maakte hij de meeste indruk en kwam hij in 117 wedstrijden tot 36 treffers. Na een avontuur van een halfjaar bij Ajax Cape Town keerde hij in de zomer van 2019 terug in Rotterdam om bij Excelsior te tekenen. Zijn terugkeer op de Nederlandse velden werd niet helemaal wat Verhaar er zich van voor had gesteld. "Het liefst had ik mijn carrière als betaald voetballer zo lang mogelijk gerekt, wat dat betreft is dit niet helemaal vrijwillig", aldus Verhaar.

"Excelsior en ik hebben een teleurstellend jaar achter de rug. De clubs staan dan niet in de rij en dan moet je de conclusie trekken. Ik was al aan het nadenken wat ik wil met mijn trainerscarrière en daar ga ik nu mee verder. Daarnaast wil ik blijven voetballen en die kans krijg ik bij AFC in de Tweede Divisie. Dat vind ik een mooie competitie om in actief te zijn." Verhaar kwam vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie nog tot 24 wedstrijden namens Excelsior, maar moet het dit seizoen voornamelijk doen met invalbeurten. De afgelopen weken zat hij niet bij de wedstrijdselectie.

"Ik heb mooie dingen bereikt en extreem veel lol gehad", blikt Verhaar terug op zijn loopbaan. "Het is jammer dat het nu eindigt, maar ik heb daar wel vrede mee. De periode bij Excelsior is helaas niet geworden wat ik ervan had verwacht en dat is heel vervelend. Je werkt ergens keihard voor, maar ziet dat het eigenlijk nergens toe leidt. Dat is pijnlijk en dat doet ook iets met je. Ik heb de ambitie om als hoofdtrainer aan de slag te gaan in het betaalde voetbal. De komende jaren moeten uitwijzen of ik daar de kwaliteiten voor heb."