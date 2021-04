Hetze tegen arbiter na handtekening Haaland krijgt opvallende afloop

De handtekening die assistent-scheidsrechter Octavian Sovre dinsdagavond aan Erling Braut Haaland vroeg, heeft hij niet voor zichzelf gehouden. Dat heeft de Roemeense sportkrant Gazeta Sporturilor bevestigd. Sovre heeft de gele en rode kaart, waarop Haaland na afloop van de kwartfinale in de Champions League tussen Manchester City en Borussia Dortmund (2-1) zijn paraaf achterliet, gedoneerd aan een goed doel. De voorzitter van de stichting is haar landgenoot dankbaar en zegt dat de assistent-scheidsrechter zich al jaren inzet voor kinderen met autisme.

De roep om een handtekening kwam Sovre na afloop van het duel op veel kritiek te staan. "Je kan een fan zijn, maar dit kun je niet doen ten overstaan van andere spelers‘’, oordeelde Owen Hargreaves in de studio van BT Sport. “Het ziet er gewoon niet goed uit." Ook Josep Guardiola werd op de persconferentie geconfronteerd met het voorval, maar wilde er niet te zwaar aan tillen. Na afloop van de eerste kwartfinale werd Haaland in de spelerstunnel benaderd door Sovre. De arbiter vroeg de Noor om een handtekening en haalde zijn gele en rode kaart tevoorschijn. De aanvaller van Borussia Dortmund was even verbouwereerd, maar zette toch zijn krabbel.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism. That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ — Emanuel Rosu (@Emishor) April 7, 2021

"Die handtekening is voor een goed doel", vertelt Simona Zlibut, voorzitter van de desbetreffende stichting die zich in de regio Bihor inzet voor mensen met autisme. "Misschien weten heel veel mensen het niet, maar Tavi is direct betrokken bij het ondersteunen van onze vereniging. Wij zijn een geaccrediteerd centrum voor volwassenen met ernstige vormen van autisme, waarvan er maar vijf zijn in Roemenië. Ik heb er geen woorden voor om Sovre te bedanken, hij heeft ons al heel veel jaren geholpen."

Zlibut zegt dat ze al van kinds af aan bevriend is met de Roemeense assistent-scheidsrechter, die door de jaren heen belangrijk werk heeft verricht voor de stichting. "We waren klasgenoten op de kleuterschool", gaat de voorzitter verder. "Op een andere manier kunnen we onszelf niet financieren. Als wij mensen bellen en om geld vragen, voelt het vaak niet vertrouwd. Sovre zorgt ervoor dat wij shirts, handtekeningen, foto's en andere items kunnen verzamelen voor een veiling. Het geld wat we daarmee ophalen gebruiken we voor autisme-gerelateerde therapieën."