Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg blijft een groot vraagteken

Donderdag, 8 april 2021 om 07:14 • Yanick Vos • Laatste update: 07:18

Ajax staat voor de derde keer in vijf jaar tijd in de kwartfinale van een Europees clubtoernooi. Na het seizoen 2016/17 (Europa League) en 2018/19 (Champions League) gaat het team van trainer Erik ten Hag opnieuw op voor een plek in de halve finale van de Europa League. Nadat de Amsterdammers al afrekenden met Lille OSC en Young Boys, wacht nu een dubbele confrontatie met AS Roma. Beide ploegen verschijnen vanavond om 21.00 uur aan de aftrap zonder een aantal belangrijke spelers.

“Super April”, zo noemde Ten Hag deze maand onlangs al, doelend op de grote wedstrijden die Ajax gaat spelen. De Amsterdammers staan er uitstekend voor en kunnen de komende twee weken twee prijzen in de wacht slepen. Op zondag 18 april staat de bekerfinale tegen Vitesse op het programma en een week later kan Ajax – zoals het er nu naar uitziet – op eigen veld kampioen worden tegen AZ (25 april). De maand kan nóg mooier worden voor de Amsterdammers, als AS Roma over twee duels uit de Europa League wordt geknikkerd. Ajax staat voor een zware, maar zeker geen onmogelijke opgave.

Door het verleden en de recente resultaten in Europa staat Ajax er goed op in Italië. “Ajax is een topteam”, zegt algemeen directeur Tiago Pinto op de website van de UEFA. “Ieder jaar weet de club zichzelf weer opnieuw uit te vinden. Ze slagen er iedere keer weer in om talentvolle spelers aan te trekken, zoals Antony, David Neres en Dusan Tadic, die er nu al een paar jaar rondloopt. Ajax is een ploeg die de afgelopen jaren veel successen heeft beleefd, dus het wordt een zware opgave.” Ook Roma-trainer Paulo Fonseca is diep onder de indruk van Ajax, zo liet hij woensdag weten op een persconferentie. “Voor mij is Ajax in aanvallend opzicht een van de sterkste teams in Europa. We moeten de perfecte wedstrijd spelen om een resultaat te halen. De sleutel is voor ons dat we defensief geen onnodige fouten mogen maken en dat we Ajax ver weg moeten proberen te houden van ons strafschopgebied. We zullen ook sterk aan de bal moeten zijn en Ajax achter de bal aan moeten laten lopen. Ajax is een ploeg die sterk is in balbezit, maar minder graag achter de bal aan gaa", zo analyseerde hij de Nederlandse topclub.

Ten Hag weet niet goed wat hij kan verwachten van AS Roma. “Bij Italianen weet je het nooit. Atalanta speelde hier echt op zijn Italiaans. Dat kun je ook verwachten, dus we moeten op alles zijn voorbereid”, zei de Ajax-trainer woensdag tijdens de persconferentie. Roma heeft de laatste drie wedstrijden niet gewonnen en in de Italiaanse media wordt de positie van Fonseca ter discussie gesteld. Ten Hag verwacht desondanks een ijzersterk Roma. “Ik heb net naar de selectie gekeken en daar zitten 25 topspelers in. Ze hebben zo veel keuzemogelijkheden dat er tegen ons echt een goed team op het veld staat”, zei de trainer. “Het is een heel goed voetballende ploeg, die van achteruit de moed en vaardigheid heeft om via goed aanvalsspel een overtal te creëren om zichzelf in de aanval te zetten en daar creatief te zijn. De laatste weken lijkt het erop dat ze verdedigend wat minder zeker zijn, ja.”

Blessures en afwezigen

Aan de kant van Ajax is de afwezigheid van Daley Blind een grote aderlating. De Oranje-international geldt al het gehele seizoen als een van de belangrijkste Ajax-spelers en raakte de afgelopen maanden steeds beter in vorm. In de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar (0-7) scheurde hij de voorste enkelband van zijn linkerenkel, waardoor hij dit seizoen niet meer voor Ajax kan spelen. “Dit is de slechtst denkbare speler voor Ajax die geblesseerd kon raken. Die specifieke kwaliteiten van Blind die heb je niet in de selectie”, zei oud-Ajacied Kenneth Perez afgelopen weekend treffend bij ESPN na afloop van de moeizame 1-2 overwinning op sc Heerenveen.

Noussair Mazraoui staat al bijna twee maanden aan de kant met problemen aan zijn gezichtsvermogen. De Marokkaans international is inmiddels teruggekeerd op het trainingsveld, maar een rentree is nog niet in zicht. Daarnaast is het de vraag of Maarten Stekelenburg inzetbaar is. De ervaren doelman raakte zondag in het Abe Lenstra Stadion geblesseerd aan zijn knie en werd vervangen door Kjell Scherpen. Mocht Stekelenburg niet op tijd hersteld zijn voor de confronatie met zijn voormalige werkgever, dan zal Scherpen hem opnieuw vervangen onder de lat.

“Het is geen langetermijnprobleem”, zei Ten Hag over de blessure van Stekelenburg. “Maar of het herstel snel genoeg kan gaan, is afwachten.” De medische staf doet er volgens de trainer alles aan om de sluitpost klaar te stomen voor het duel van vanavond. “Maar we bekijken het van uur tot uur of hij een volgende stap kan zetten.” Ook de inzetbaarheid van Perr Schuurs is onzeker. De mandekker heeft last van zijn knie. “En Sean Klaiber is vader geworden, waardoor hij gisteren (dinsdag, red.) niet trainde. Maar ik heb wel de hoop dat Maarten, Perr en Sean er tegen AS Roma bij zijn.” Verder ontbreken André Onana en Sébastien Haller door bekende redenen.

Ook AS Roma verschijnt niet okselfris aan de kwartfinale. De huidige nummer zeven van de Serie A moet het stellen zonder Stephan El Shaarawy. De aanvaller raakte afgelopen weekend geblesseerd in de wedstrijd tegen Sassuolo (2-2) en zal ook de return tegen Ajax aan zich voorbij moeten laten gaan. Ook Chris Smalling, Marash Kumbulla, Henrikh Mkhitaryan en Nicolò Zaniolo zijn niet inzetbaar bij de Romeinen. Roma heeft geprobeerd om Smalling en Mkhitaryan klaar te stomen voor het duel in Amsterdam, maar het tweetal is niet fit en daarom ook niet mee afgereisd naar Nederland.

Schorsingen en gele kaarten

Ten Hag hoeft in de thuiswedstrijd tegen AS Roma – op Onana na – geen spelers te missen vanwege een schorsing. In de return in het Stadio Olimpico kan dat anders zijn. Vier spelers staan namelijk op scherp en zijn derhalve bij een gele kaart geschorst voor de wedstrijd van volgend week. Devyne Rensch, Perr Schuurs, Nicolás Tagliafico en David Neres moeten op hun tellen passen. Aan de kant van Roma staan Bruno Peres, Gianluca Mancini en Gonzalo Villar op scherp. Rick Karsdorp is geschorst voor het duel in Amsterdam; in de return is de Nederlandse rechtsback wel weer van de partij.

Vermoedelijke opstellingen

Bij Ajax is het de grote vraag of Stekelenburg inzetbaar is. Het Algemeen Dagblad houdt er rekening mee dat de 38-jarige sluitpost op tijd fit is en vanavond aan de aftrap kan verschijnen. Mocht hij niet tijdig hersteld zijn, dan zal Scherpen tussen de palen staan. Ten Hag koos afgelopen zondag tegen sc Heerenveen voor een variant met Edson Álvarez in de achterhoede en Rensch op het middenveld, terwijl Jurriën Timber als rechtsback stond opgesteld. Ten Hag sprak na afloop van een ‘experiment’, maar zag ook dat het niet goed liep. Na rust koos hij ervoor om Rensch terug naar de achterhoede te halen en Álvarez door te schuiven naar het middenveld. De verwachting is dat de Mexicaan vanavond start op het middenveld, naast Ryan Gravenberch. Timber start vermoedelijk centraal in de achterhoede, Rensch als rechtsback. Davy Klaassen begint volgens de krant in de rug van Dusan Tadic, terwijl Antony en Neres vanaf de flanken spelen.

De vermoedelijke opstelling volgens het Algemeen Dagblad.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Stekelenburg; Rensch, J. Timber, Martínez, Tagliafico; Álvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

Vermoedelijke opstelling AS Roma: Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko