Bekijk hier hoe Mbappé een Frans record in de Champions League zette

Woensdag, 7 april 2021 om 23:49 • Laatste update: 23:51

Paris Saint-Germain heeft woensdag een flinke stap gezet richting de halve finale van de Champions League. Op bezoek bij Bayern München was de ploeg van trainer Thomas Tuchel woensdag met 2-3 te sterk, mede door een uitblinkende Kylian Mbappé: de aanvaller scoorde twee keer. De jongeling maakte dit seizoen acht doelpunten in de Champions League, een Frans record dat hij nu nog deelt met Wissam Ben Yedder (seizoen 2017/18) en David Trezeguet (2001/02). Bekijk hieronder de samenvatting van de eerste kwartfinalewedstrijd.

De pas 22-jarige Mbappé was in 43 Champions League-wedstrijden betrokken bij 42 doelpunten (27 treffers en 15 assists). Sinds ze samenspelen, vanaf het seizoen 2017/18, ontstond tien keer een doelpunt met Neymar als aangever en Mbappé als afmaker, of andersom; geen enkel ander duo was in die tijd verantwoordelijk voor meer dan zeven goals.