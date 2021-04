Neymar ontving vlak voor wedstrijd tegen Bayern München slecht nieuws

Woensdag, 7 april 2021 om 22:06 • Dominic Mostert

Neymar heeft een schorsing van drie wedstrijden gekregen, waarvan één voorwaardelijk, voor zijn gedrag tijdens en na de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Lille OSC (0-1) in de Ligue 1. De aanvaller kreeg twee gele kaarten in de topper en raakte na het fluitsignaal bijna slaags met tegenstander Tiago Djaló in de spelerstunnel. De verdediger van Lille heeft een schorsing voor één duel gekregen.

De schorsing werd vlak voor de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München en PSG, waar Neymar momenteel aan meedoet, bekendgemaakt. Neymar ontving zaterdag aan het begin en aan het eind van de tweede helft een gele kaart. Zijn tweede prent kwam voort uit een overtreding op Djalo. De sterspeler van PSG wilde de bal afpakken bij de verdediger en deelde daarbij een duw uit. Djaló kreeg eveneens zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Benoît Bastien, omdat hij de bal te lang zou hebben vastgehouden.

De ruzie tussen beide spelers was na afloop nog niet bekoeld, zo bleek toen de spelers richting de kleedkamers liepen. Neymar en Djalo raakten verwikkeld in een woordenwisseling, die in de tunnel werd voortgezet. Op een gegeven moment probeerde Neymar zich te ontworstelen aan de clubofficials om zo Djalo op te zoeken, maar dat mislukte. Wel viel een van de officials die Djalo in bedwang hield om, waarna ook de verdediger van Lille leek te vallen. De beelden werden vastgelegd door Canal+.

Neymar ontving alweer zijn derde rode kaart in de laatste veertien competitieduels. Normaliter leidt een rode kaart na twee gele prenten tot een schorsing van één duel, maar het disciplinair orgaan binnen de Ligue 1 vindt een schorsing van drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, in dit geval op zijn plaats. Daardoor ontbreekt de Braziliaan zaterdag in de uitwedstrijd tegen Strasbourg en staat hij op zondag 18 april ook aan de kant tegen Saint-Étienne. Djalo is er niet bij als Lille vrijdag op bezoek gaat bij FC Metz. Zijn club gaat aan kop in de Ligue 1, met drie punten voorsprong op PSG.