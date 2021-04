Dirk Kuyt is kritisch op Matthijs de Ligt: ‘Dit kan gewoon niet’

Woensdag, 7 april 2021 om 21:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:48

Matthijs de Ligt boekte woensdagavond met Juventus een belangrijke overwinning in de topper tegen Napoli (2-1). De 21-jarige verdediger krijgt na afloop een tamelijk kritische beoordeling van Dirk Kuyt, die een slecht moment van De Ligt uitlicht. "Als ik naar De Ligt kijk dan vind ik dat hij nog te weinig uitgedaagd wordt", opent Kuyt zijn analyse op Ziggo Sport.

Kuyt is met name kritisch op een moment uit de tweede helft, waarbij De Ligt zich vrij eenvoudig liet uitkappen door Lorenzo Insigne. De aanvaller van Napoli kreeg daardoor een gevaarlijke schietkans, maar zag Gianluigi Buffon redding brengen in de korte hoek. "Dit is een moment waarbij hij echt te makkelijk wordt uitgespeeld", zegt Kuyt. "Dit kan gewoon niet. Bij dat moment in de laatste minuut was het beter, maar dit is te makkelijk. Soms bekruipt me het gevoel dat hij te weinig wordt uitgedaagd in bepaalde momenten waarin je scherp moet zijn, en dat dan net niet bent."

Volgens Kuyt ontbrak het De Ligt aan wendbaarheid tegen Insigne. "Wat ik laatst hoorde is dat hij in de Ajax-jeugd op het middenveld gespeeld heeft om wat meer kilo's te verliezen, om wat wendbaarder te worden. Ik heb nog tegen hem gespeeld. Het is echt een heel goede verdediger, met heel veel inzicht. Maar op die momenten komt hij net even in de problemen. Hij moet ervoor zorgen dat dat hem niet overkomt.

In de laatste minuut viel De Ligt juist positief op bij Kuyt, toen de mandekker met een vallend blok voorkwam dat een schot van Victor Osimhen tot bij het doel van Juventus kon komen. "In de laatste minuut zagen we de De Ligt die we willen zien. Als een beest staat hij daar te verdedigen. Soms denk ik weleens: als hij nou eens in de Premier League aan de bak gaat, dan moet je gewoon negentig minuten lang volle bak verdedigen. Dan wordt hij een nog betere verdediger."