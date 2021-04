AS Roma-trainer Paulo Fonseca prijst Ajax de hemel in

Woensdag, 7 april 2021 om 20:51 • Laatste update: 20:54

Paulo Fonseca lijkt zich in de underdogpositie te manoeuvreren vlak voor het Europa League-treffen met Ajax. De trainer van AS Roma was woensdag op de persconferentie vol lof over de Amsterdammers, die met name in aanvallend opzicht veel indruk op hem maken. "Voor mij is Ajax in dat opzicht een van de sterkste teams in Europa", aldus Fonseca. "Ze hebben veel goede individuele spelers met extra kwaliteit."

De oefenmeester wordt gevraagd waar de kansen voor AS Roma liggen in Amsterdam. "We moeten de perfecte wedstrijd spelen om een resultaat te halen. We gaan tegen een heel sterke tegenstander spelen. Ajax is een ploeg die sterk is in balbezit en aanvallend heel gevaarlijk is. We zullen op ons best moeten zijn om een resultaat te kunnen pakken tegen deze tegenstander. De sleutel is voor ons, dat we defensief geen onnodige fouten mogen maken en dat we Ajax ver weg moeten proberen te houden van ons strafschopgebied. We zullen ook sterk aan de bal moeten zijn en Ajax achter de bal aan moeten laten lopen. Ajax is een ploeg, die sterk is in balbezit, maar minder graag achter de bal aan gaat. Maar het begint allemaal met een goede defensieve organisatie."

Fonseca staat onder druk bij AS Roma, dat de laatste drie competitiewedstrijden slechts één punt pakte. "Ik voel dat de ploeg vol vertrouwen is en heel gemotiveerd en geconcentreerd is", aldus de Portugees. "Wat betreft beslissingen die ik in de loop van de wedstrijd neem; soms denk je na de wedstrijd wel eens dat je wat anders had moeten doen. Maar ik heb helemaal geen spijt van de beslissingen die ik heb genomen in de omgang met de ploeg."

Roma incasseerde dit seizoen al 44 tegendoelpunten in de Serie A, het tiende hoogste aantal in de Italiaanse competitie. Gianluca Mancini, die ook op de persconferentie aanwezig was, kent het belang van een goede defensieve organisatie dan ook. "De cijfers zijn duidelijk", zegt de 24-jarige centrumverdediger. "We moeten beter kunnen presteren en zouden minder fouten moeten maken. We zijn ons ervan bewust dat het beter moet. Het gaat niet alleen om de verdedigers maar om het collectief. We werken er hard aan om het te verbeteren. Laten we hopen, dat we daarmee kunnen beginnen vanaf morgen."