Juventus boekt belangrijke zege op Napoli; Internazionale maakt geen fout

Woensdag, 7 april 2021 om 20:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Juventus heeft woensdagavond de topper van Napoli gewonnen. De ploeg van Andrea Pirlo had voldoende aan doelpunten van Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala: 2-1. Het was een vrije cruciale wedstrijd voor la Vecchia Signora, dat bij een nederlaag buiten de plekken dreigde te vallen die recht geven op Champions League-voetbal. Nu klimt Juventus juist naar de derde plek, met een voorsprong van drie punten op nummer vijf Napoli. Tegelijkertijd won koploper Internazionale van Sassuolo (2-1), waardoor i Nerazzurri elf punten voorsprong hebben op nummer twee AC Milan.

Juventus - Napoli 2-1

De wedstrijd begon met grote kansen aan beide zijden. Eerst kopte Ronaldo tot zijn eigen frustratie van dichtbij naast uit een voorzet van Danilo, daarna schoot Piotr Zielinski na goed voorbereidend werk van Lozano hoog over. Binnen het kwartier kwam Juventus op voorsprong. Federico Chiesa slalomde handig om Lorenzo Insigne en Elseid Hysaj ?heen en zette de bal laag voor, zodat Ronaldo het karwei kon afmaken: 1-0.

Echte kansen bleven in het restant van de eerste helft uit. Wel claimde Juventus een penalty na een druistige sliding van Lozano op de enkels bij Chiesa, terwijl Napoli een strafschop wilde voor een klein tikje van Alex Sandro op Zielinski. In beide gevallen vond de scheidsrechter het niets. Na rust kwam Napoli aanvallender voor de dag en volgde al snel een schietkans voor Giovanni Di Lorenzo. De rechtsback schoot uit een lastige hoek recht op Buffon af.

?????????????????? ??? Cristiano Ronaldo maakt zijn 25ste van het seizoen in de 'topper' tegen Napoli ?#ZiggoSport #SerieA #JuventusNapoli pic.twitter.com/ukDUVaRvyT — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 7, 2021

Juventus moest het vooral hebben van de snelle tegenaanval, waarbij Juan Cuadrado na een breedtepass van Álvaro Morata hoog over schoot. Insigne werd aan de overkant dreigend door De Ligt uit te kappen, maar zijn schot in de korte hoek werd gepakt door Buffon. De wedstrijd werd in de 73ste minuut beslist door Juventus. Paulo Dybala, koud vier minuten in het veld, kreeg de bal aangespeeld in het strafschopgebied en vond knap de verre onderhoek: 2-0. In de negentigste minuut deed Insigne met een penalty wat terug voor Napoli, nadat Victor Osimhen was gevloerd door Giorgio Chiellini: 2-1. Dat kan een belangrijke goal worden, vanwege het onderlinge resultaat dat nu in het voordeel van Napoli is (bij een gelijk aantal punten na 38 wedstrijden). De Ligt maakte nog een beslissende redding op een inzet van Osimhen.

Internazionale – Sassuolo 2-1

Inter leidde in de rust met 1-0, maar moest zich desondanks grotendeels beperken tot verdedigen in de eerste helft. Sassuolo had een aanzienlijk overwicht aan balbezit, 67 tegen 33 procent, en was met name in de fase kort na het openingsdoelpunt dominant. Grote mogelijkheden wist Sassuolo echter niet te creëren en dus maakte een treffer van Romelu Lukaku het verschil voor de rust: de spits kwam in de tiende minuut voor zijn man na een voorzet van Ashley Young vanaf de linkerflank en knikte raak in de linkerhoek.

Sassuolo, zonder de geblesseerde basisklanten Domenico Berardi en Gregoire Defrel, had ook na de pauze moeite om door de hechte verdediging van Inter te komen. Vlak nadat Sassuolo tevergeefs een penalty claimde toen Stefan de Vrij het shirt van Giacomo Raspadori vasthield, zette Inter de tegenaanval in en schoot Lautaro Martínez met het linkerbeen diagonaal raak vanbinnen het strafschopgebied. Zes minuten voor tijd bracht Hamed Traorè de spanning terug met een geplaatst schot in de rechterbovenhoek, maar grote kansen kreeg Sassuolo niet meer. Invaller Alexis Sánchez liet wel na om er 3-1 van te maken.