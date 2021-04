Besiktas mazzelt met ongelooflijke misser en blijft op titelkoers

Woensdag, 7 april 2021 om 19:51 • Jeroen van Poppel

Besiktas heeft woensdag geen fout gemaakt op weg naar het kampioenschap in Turkije. De ploeg van Sergen Yalcin rekende in een open wedstrijd uiteindelijk ruim af met Alanyaspor: 3-0. Het had ook slechter af kunnen lopen voor Besiktas, als de bezoekers zorgvuldiger waren omgesprongen met hun kansen. Met name de misser van Khouma Babacar vlak na rust was gigantisch. Koploper Besiktas neemt een voorsprong van respectievelijk vijf en zes punten op Fenerbahçe en Galatasaray.

In de eerste helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, met grote kansen voor beide doelen ten gevolg. Cenk Tosun schoot de bal namens Besiktas op de lat, terwijl de doorgebroken Juanfran aan de overkant op de voeten van Ersin Destanoglu stuitte. Besiktas raakte vervolgens nogmaals de lat, ditmaal via een kopbal van Welinton. Even later was het alsnog raak, toen Atiba Hutchinson een hoekschop doorkopte, zodat Tosun van dichtbij kon intikken: 1-0. Alanyaspor had nog voor rust op gelijke hoogte moeten komen, maar Adam Bareiro schoot van dichtbij naast.

INANILMAZ! Alanyaspor zoru basardi, Babacar topu disari atti.



Tüm videolar için • @goalforza pic.twitter.com/n63N88nmgI — @goalforza 'yi takip ediniz. (@anlikgoltv) April 7, 2021

Acht minuten na rust volgde een nog veel grotere misser aan de zijde van Alanyaspor. Bareiro legde de bal breed op Babacar, die de bal in een leeg doel kon schuiven maar op tamelijk onbegrijpelijke wijze miste. Besiktas zocht zelf vervolgens weer de aanval en zag Tosun rakelings naast koppen. Rachid Ghezzal zorgde in de 57ste minuut voor de bevrijdende 2-0, door de bal vanbuiten het strafschopgebied binnen te krullen.

Zes minuten voor tijd bouwde Besiktas zijn voorsprong uit. Georges-Kevin N'Koudou kon over de linkerflank door richting het doel van Alanyaspor en tikte de bal in de korte hoek: 3-0. Efkan Bekiroglu dacht nog een eretreffer te maken namens de bezoekers, maar die werd afgekeurd wegens buitenspel.