Bakker wil wangedrag heel snel vergeten: ‘Er zijn bepaalde dingen gebeurd’

Woensdag, 7 april 2021 om 16:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:58

De komst van Mauricio Pochettino heeft Mitchel Bakker duidelijk geen goed gedaan. De linksback was onder Thomas Tuchel nog een vaste waarde, maar sinds de Argentijnse coach aan het roer staat is voor Bakker niet meer dan een bijrol weggelegd bij PSG. De twintigjarige vleugelverdediger sluit een voortijdig vertrek uit Parijs dan ook niet bij voorbaat uit, ondanks een doorlopende verbintenis tot medio 2023.

Bakker kreeg sinds 9 januari slechts een keer een basisplaats van Pochettino en voorafgaand aan de interlandperiode zat hij vijfmaal op rij op de bank bij PSG. "En dat terwijl er eerder dit seizoen een periode was dat ik de meeste minuten maakte van iedereen in de selectie", verzucht de flankspeler in een uitgebreid interview met Voetbal International. Bakker moet sinds enige tijd Layvin Kurzawa en Abdou Diallo voor zich dulden op de linksbackpositie. "En daar heb ik het in het begin best wel moeilijk mee gehad. Op een gegeven moment ben je toch een soort basisspeler. Je hebt je waarde voor het elftal en dan opeens ben je helemaal niemand meer. Dat vreet aan je."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Neymar Jr. laat zich helemaal gaan bij de cornervlag! Geplaatst door voetbalzone op Zaterdag 3 april 2021

De bankzitter heeft Pochettino al om opheldering gevraagd over zijn rol als reserve bij PSG. "Hij begon over zijn eigen loopbaan, over dingen die hij als speler had meegemaakt", verduidelijkt Bakker. "Wat hij eigenlijk probeerde te zeggen, is dat alle trainers hun eigen voorkeuren hebben. Dat als er een nieuwe trainer binnenkomt, hij iets in andere spelers kan zien. De trainer zei nog wel: 'Je bent nog jong, je moet lekker trainen hier. Jouw kans komt vanzelf'. Hij heeft gelijk als hij zegt dat ik nog jong ben. Maar ik heb het laatste jaar echt veel gespeeld. Ik zat lekker in die flow. Dat is nu helemaal weg", treurt Bakker.

Wat niet erg heeft geholpen in de situatie van Bakker bij PSG is een incident na afloop van het uitduel met Dijon op 27 februari. L’Equipe pakte toen uit met een verhaal dat de Nederlandse verdediger geweigerd zou hebben om deel te nemen aan de verplichte uitlooptraining. Bakker, die negentig minuten op de bank zat, schopte tegen een paar reclameborden aan en dook gelijk de catacomben in op weg naar de kleedkamer. Ook een bemiddelingspoging van Kurzawa mocht niet baten. "Laat ik daar maar niet te veel over zeggen. Er zijn daar bepaalde dingen gebeurd en dat is niet handig als je net een nieuwe trainer hebt."

Die nieuwe trainer lijkt voorlopig stevig in het zadel te zitten bij PSG. "Die blijft nog wel even", verwijst Bakker naar het contract van Pochettino tot medio 2022. De speler zelf beschikt in Parijs over een verbintenis tot halverwege 2023. Of hij dat contract gaat uitdienen is echter nog maar de vraag. "We gaan deze zomer wel even kijken. Wanneer gaat de markt open? In juni? Er zijn al wel wat clubs de interesse hebben getoond. Ik wil gewoon graag elke week spelen. Een Nederlandse club? Dat denk ik op dit moment niet. Ik ben toch al twee jaar speler van PSG", aldus Bakker.