Ultiem ‘teken van respect’ van Koeman: Foto Mbappé in kleedkamer Barça

Woensdag, 7 april 2021 om 16:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:29

Ronald Koeman nam in maart geen halve maatregelen voorafgaand aan de tweede ontmoeting van Barcelona met Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League. L'Équipe onthult namelijk bijna een maand later dat de coach een foto van Kylian Mbappé pontificaal had opgehangen in de kleedkamer van de Catalanen, om zo zijn spelers extra te waarschuwen voor het gevaar van de spits. De ontketende Mbappé tekende in het duel in het Camp Nou (1-4 overwinning) voor een hattrick tegen Barcelona.

"Het is een teken aan de wand, maar het moet bovenal worden gezien als een teken van respect", verwijst bovegenoemde krant naar de beslissing van Koeman om in aanloop naar PSG-uit een foto van Mbappé te tonen aan zijn spelersgroep. De Nederlandse oefenmeester gaf daarnaast een uitgebreide speech over de Franse topschutter, zo klinkt het woensdag. De ludieke actie van Koeman kon echter niet voorkomen dat Mbappé ook in het thuisduel met Barcelona tot scoren kwam, al was dat wel vanaf de strafschopstip. Lionel Messi tekende luttele minuten later met een prachtig afstandsschot voor de gelijkmaker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSG wist ten koste van Barcelona de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Tijdens de loting werd de sterrenploeg van Mauricio Pochettino gekoppeld aan het ijzersterke Bayern München, vorig seizoen nog te sterk voor de Fransen in de finale van het miljardenbal (0-1). De heenwedstrijd in de Allianz Arena in München staat voor woensdagavond op het programma. Het returnduel vindt op dinsdag 13 april plaats in het Parc des Princes. De winnaar van het tweeluik in de kwarfinale stuit in de halve eindstrijd op Manchester City of Borussia Dortmund. De Engelsen sloten de eerste confrontatie dinsdag af met een 2-1 overwinning.

Over de toekomst van Mbappé wordt inmiddels driftig gespeculeerd. De topschutter beschikt bij PSG over een contract tot medio 2022 en de clubleiding wil de samenwerking maar wat graag met enige jaren verlengen. De speler zelf lijkt echter te twijfelen over een langer verblijf in Parijs. Barcelona is al genoemd als mogelijke nieuwe werkgever, al werkt de situatie in financieel opzicht duidelijk tegen de nummer twee in LaLiga. Volgens verschillende buitenlandse media heeft Real Madrid de beste papieren om Mbappé over te nemen, zeker daar de vraagprijs naar verluidt is gezakt van 235 naar 165 miljoen euro. Mundo Deportivo voegde daar onlangs wel aan toe dat PSG eist dat Vinícius Júnior wordt betrokken in een eventuele deal voor de spits.