Mokerslag voor Atlético Madrid: Luis Suárez haakt af met blessure

Woensdag, 7 april 2021 om 14:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:11

Een flinke tegenslag voor Atlético Madrid in de beslissende fase van het seizoen in LaLiga. Topschutter Luis Suárez heeft namelijk een spierblessure in het linkerbeen opgelopen op de training en de verwachting is dat de veelscorende aanvaller in Madrileense dienst enkele weken uit de roulatie is. De leiding van Atlético wil verder geen details prijsgeven over de ernst van de blessure van Suárez.

"Luis Suárez heeft inderdaad een spierblessure in het linkerbeen opgelopen. We wachten de verdere ontwikkelingen af", zo geeft Atlético woensdagmiddag te kennen in een medische update omtrent Suárez, die gelijk na het uitvallen op de training een test onderging. De lijstaanvoerder in Spanje kan nog niet zeggen wanneer de 34-jarige spits terugkeert op het trainingsveld van Atlético. Verschillende Spaanse media gaan inmiddels uit van een herstelperiode van tenminste drie weken. Suárez mist in ieder geval de lastige uitwedstrijd tegen Real Betis van zondagavond.

Wellicht dat Suárez weer geheel fit is als Atlético het op 9 mei opneemt tegen Barcelona, de nummer twee in LaLiga die de koploper uit Madrid tot op een punt is genaderd. De strijd om het kampioenschap in Spanje ligt derhalve weer helemaal open. Het wegvallen van de topscorer uit Uruguay is een volgende tegenvaller voor trainer Diego Simeone. Hij mist namelijk ook al Moussa Dembélé. De verwachting is dat de Argentijnse coach de komende tijd kiest voor een aanvalsduo bestaande uit Ángel Correa en João Félix.

Suárez is al het gehele seizoen goud waard voor Atlético, al wist de voormalig Ajacied in de afgelopen periode minder te scoren. Desondanks was de routinier tot dusver betrokken bij 19 van de 51 competitiedoelpunten van Atlético. Hij bezet momenteel samen met Gerard Moreno (Villarreal) met negentien treffers de tweede plaats op de topscorerslijst in LaLiga. Lionel Messi voert het klassement aan met 23 doelpunten.