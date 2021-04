Huntelaar nog in dubio over toekomst: ‘Die uitspraken deed ik bij Ajax’

Klaas-Jan Huntelaar sluit niet uit dat hij volgend seizoen aanblijft als speler van Schalke 04. De spits had vorig jaar zijn voetbalpensioen al aangekondigd, maar moet daar mogelijk van terugkomen nu de Duitse club er serieus over nadenkt om langer met hem door te gaan. Tegenover Kicker laat de aanvalsleider weten nog geen beslissing te hebben genomen over zijn toekomst. Een langer verblijf bij Schalke behoort zeker tot de mogelijkheden, zo geeft hij te kennen.

De rentree van Huntelaar bij Schalke is nog niet helemaal wat de aanvaller zich ervan voor had gesteld. Huntelaar moest door een blessure aan zijn kuitbeen het merendeel van de wedstrijden aan zich voorbij laten gaan. Afgelopen weekeinde wist hij voor het eerst weer eens te scoren tegen Bayer Leverkusen (2-1 verlies). "De uitspraken over het einde van mijn carrière deed ik bij Ajax", vertelde de Nederlander na afloop van de training woensdag. "In mijn hoofd zit ik bij de actuele situatie. Je weet maar nooit."

Huntelaar kondigde eerder dit seizoen als speler van Ajax aan bezig te zijn aan zijn laatste seizoen. Toen zijn oude club in degradatienood terechtkwam en zich meldde bij de 76-voudig international van het Nederlands elftal, besloot hij zijn contract in Amsterdam in te ruilen voor een tijdelijk dienstverband bij Schalke. In de strijd tegen degradatie schoot hij zijn voormalig werkgever te hulp, al heeft hij nog geen grote bijdrage kunnen leveren. Door blessureleed kwam hij tot dusver niet verder dan 114 speelminuten in de Bundesliga.

De komende weken moeten duidelijk worden of Schalke daadwerkelijk door wil met de man die zich onlangs als oudste doelpuntenmaker ooit van de club (37 jaar) de geschiedenisboeken inschoot. Een punt van aandacht is volgens BILD zijn blessuregevoeligheid. De spits kwam sinds zijn overstap in januari nauwelijks aan spelen toe door aanhoudend blessureleed. Mochten beide partijen met elkaar door willen, dan zal de aanvaller genoegen moeten nemen met een salaris van minder dan een miljoen euro. Schalke staat momenteel troosteloos onderaan in de Bundesliga met 10 punten uit 27 duels.