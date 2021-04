Beloning voor PSV-talent na loodzwaar jaar: ‘Hopelijk snel mijn debuut’

Isaac Babadi heeft een handtekening gezet onder zijn eerste profcontract bij PSV, zo maakt de Eindhovense club wereldkundig. De dinsdag zestien jaar oud geworden aanvallende middenvelder is met de nieuwe deal tot 2023 verbonden aan PSV. Babadi is sinds de start van het seizoen 2018/19 actief in de jeugdopleiding van de club en momenteel komt hij uit voor PSV Onder-18.

Babadi maakte eerder deel uit van de jeugdopleiding van NEC. De talentvolle middenvelder heeft de Nederlandse nationaliteit, al liggen zijn roots in Sierra Leone. "Een verjaardag om nooit te vergeten, omdat ik al wat tegenslagen heb gekend", zo verklaart het PSV-talent in een interview op de clubsite. Vorig jaar brak hij namelijk zijn enkel-, kuit- en scheenbeen. "Daar ben ik sterker uitgekomen. Ik ben blij dat ik een contract kan tekenen op mijn verjaardag. Na lang revalideren en hard trainen ben ik in een halfjaar van de Onder-15 naar de Onder-18 gegaan." Babadi is PSV zeer dankbaar voor de steun die hij ontving tijdens de herstelperiode.

??????'???? ???? ???????? ???? ?? - Isaac ‘Icey’ Babadi was gisteren jarig & tekende zijn eerste profcontract bij PSV! ?? Congrats Icey, een mooie beloning! ?? — PSV (@PSV) April 7, 2021

"In de periode dat ik geblesseerd was merkte ik toch echt dat het een familieclub is en en daar ben ik ze erg dankbaar voor", gaat de piepjonge middenvelder verder. Aan ambities in ieder geval geen gebrek bij Babadi. "Het liefst maak ik zo snel mogelijk mijn debuut hier bij PSV. Hopelijk kan ik belangrijk worden voor deze club en mocht ik PSV verlaten, dan wil ik dat op een heel mooie manier doen. Komend seizoen mag ik in de Onder-18 beginnen en hopelijk mag ik in de winterstop al naar Jong PSV", zo besluit Babadi, wiens bijnaam Icey luidt.