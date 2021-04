12.000 supporters welkom bij groepsduels Oranje op het EK

Woensdag, 7 april 2021 om 13:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:27

Bij de groepswedstrijden van het Nederlands elftal op het aankomende EK zijn 12.000 toeschouwers aanwezig. De KNVB heeft dit besluit genomen na intensief overleg met het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam. Alle poulewedstrijden van Oranje worden in juni in de Johan Cruijff ArenA afgewerkt. Afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus kan het aantal bezoekers zelfs nog oplopen.

Het Nederlands elftal treedt in de groepsfase aan tegen achtereenvolgens Oekraïne (13 juni), Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni). Daarnaast zal ook een wedstrijd in de achtste finale (26 juni) van het EK in Amsterdam worden afgewerkt. Ook bij dat duel zijn maximaal 12.000 toeschouwers welkom in de Johan Cruijff ArenA. Mocht de situatie rondom het coronavirus echter verslechteren in de komende twee maanden, dan zal het aantal toegestane supporters naar beneden worden gebracht, zo klinkt het.

Het EK, dat vorig jaar vanwege de coronacrisis met een jaar werd uitgesteld, wordt deze zomer in twaalf landen gespeeld, met Amsterdam als één van de speelsteden. Uiteraard deze woensdag moest bij de UEFA worden aangegeven of er publiek aanwezig kan zijn bij de EK-wedstrijden. Voorzitter Aleksander Ceferin liet onlangs nog weten dat lege stadions wat hem betreft geen optie zijn. In het scenario dat nu is ingeleverd bij de UEFA is het uitgangspunt dat de Johan Cruijff ArenA tijdens het EK voor 25 procent zal zijn bezet.

Alle bezoekers die van plan zijn om de duels van Oranje te bezoeken dienen te voldoen aan de strikte veiligheidsprotocollen rondom het coronavirus. De supporters krijgen pas toegang op vertoon van een bewijs van een negatieve coronatest. Op 27 maart werd in de Johan Cruijff ArenA al een experiment uitgevoerd met 5.000 toeschouwers bij het WK-kwalificatieduel tussen Oranje en Letland (2-0). Gijs de Jong, toernooidirecteur in Nederland van EURO 2020, is dolbij met de beslissing om 12.000 fans toe te laten bij de groepswedstrijden van het Nederlands elftal.

"Geweldig dat we op koers liggen voor een EK voetbal met publiek. Dit is een historisch toernooi, waar Nederland deel van uitmaakt. Fantastisch dat de minister en de burgemeester van Amsterdam er ook vertrouwen in hebben dat een EK met publiek in juni op een veilige, verantwoorde en feestelijke manier kan plaatsvinden", zo klinkt het in gesprek met de NOS. "We kijken ernaar uit straks 12.000 toeschouwers in de Arena te ontvangen, maar beseffen dat het coronavirus onvoorspelbaar is. Er zijn geen garanties. We blijven echter goede hoop houden dat de situatie in juni zodanig is verbeterd dat er zelfs meer toeschouwers bij kunnen zijn."

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam deelt het optimisme van De Jong. "Het is heel bijzonder dat we als echte voetbalstad onderdeel zijn van dit unieke toernooi. Dit is voor heel veel fans iets om naar uit te kijken." Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) benadrukt wel dat de coronacrisis leidend zal blijven wat betreft het aantal fans dat de duels van Oranje mag bezoeken. "We kijken er allemaal naar uit dat er weer meer kan. Bij het EK voetbal hopen we allemaal op publiek in het stadion. Met de KNVB en de gemeente Amsterdam kijken hoe er op een veilige en verantwoorde publiek bij de duels van het Nederlands elftal kan zijn."

Dinsdag werd al bekendgemaakt dat bij de volledige dertigste speelronde in de Eredivisie publiek aanwezig zal zijn. Het toelaten van publiek maakt onderdeel uit van een grootschalige pilot van de overheid om met gebruik van toegangstesten de samenleving weer te openen. Fans mogen binnen op voorwaarde dat ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. Op zondag 25 april staat de wedstrijd tussen Ajax en AZ op het programma. Daarbij zijn 7500 supporters welkom in de Johan Cruijff ArenA. Het is mogelijk dat Ajax dan kampioen wordt. Bij Feyenoord tegen Vitesse op dezelfde dag zijn 6500 toeschouwers welkom in De Kuip, terwijl bij PSV tegen FC Groningen een dag eerder een publiek van 4000 man welkom is. De bekerfinale tussen Ajax en Vitesse op zondag 18 april, een week eerder dus, is nog zonder publiek. Wel mogen beide clubs hun eigen stadion openstellen om fans op grote schermen te laten kijken naar de finale. In de Johan Cruijff ArenA gaat het die dag om 5000 supporters, in de GelreDome van Vitesse zijn 3000 fans welkom.