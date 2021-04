Ten Hag heeft naast Stekelenburg nog twee twijfelgevallen voor Roma-thuis

Woensdag, 7 april 2021 om 12:35 • Rian Rosendaal

Het is nog onzeker of Maarten Stekelenburg donderdagavond inzetbaar is bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. Over de doelman, die zondag tegen sc Heerenveen (1-2 winst) in de warming-up geblesseerd uitviel, wordt in een later stadium een definitief oordeel geveld, zo meldt Erik ten Hag woensdagmiddag op de persconferentie. De kans is derhalve aanwezig dat Kjell Scherpen donderdag in de Johan Cruijff ArenA zijn Europese debuut maakt voor Ajax.

"Stekelenburg, dat gaan we afwachten", verklaart Ten Hag op de persbijeenkomst in aanloop naar de eerste ontmoeting met AS Roma in Europees verband. "Het is geen langetermijnprobleem, maar of het snel genoeg gaat voor morgenavond zullen we zien", aldus de coach van de koploper in de Eredivisie, die tevens aangeeft dat Stekelenburg woensdag meetraint met de A-selectie van Ajax. "Dat is wel de bedoeling. Maar we zijn nu ook met hem bezig en we kijken eigenlijk van uur tot uur hoe dat gaat en of hij de volgende stap kan zetten"

Ten Hag krijgt vervolgens de vraag of hij van plan is om Stekelenburg op de wedstrijddag zelf nog uitgebreid te willen testen, om zo te kijken of de knieblessure helemaal is verdwenen. "Dat beslissen we aan het einde van de dag (woensdag, red.)", zo luidt het antwoord van de Ajax-trainer. Ten Hag kan donderdagavond sowieso niet beschikken over de niet ingeschreven Sébastien Haller en de bij Oranje geblesseerd geraakte Daley Blind. Tevens zijn André Onana en Noussair Mazraoui al langere tijd niet inzetbaar. Daarnaast staan er vraagtekens achter de namen van Perr Schuurs (knieblessure) en Sean Klaiber (vader geworden) wat betreft het bezoek van AS Roma aan Amsterdam.

"De hoop is er dat ze er alledrie bij zijn morgen", blijft Ten Hag optimistisch naar de toekomst kijken. "Blind, Haller, Mazraoui en Onana ontbreken. Mazraoui heeft de eerste stap richting de groep gezet. Mazraoui is een hele goede speler die we zeer misen. Maar we kunnen ze alle vier opvangen. Devyne Rensch en Jurriën Timber hebben het goed gedaan", zo besluit de oefenmeester van Ajax zijn vooruitblik. Het eerste fluitsignaal van het thuisduel van Ajax met AS Roma klinkt donderdagavond om 21.00 uur.