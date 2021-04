De Bruyne verbindt toekomst aan Man City met duurste deal ooit

Woensdag, 7 april 2021 om 11:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:55

Kevin De Bruyne lijkt zijn loopbaan af te sluiten bij Manchester City. De Engelse koploper en kwartfinalist in de Champions League meldt woensdagochtend namelijk dat de Belgische spelmaker zijn contract in het Etihad Stadium heeft verlengd tot de zomer van 2025. De oude verbintenis van De Bruyne bij de grootmacht uit Manchester liep door tot na afloop van de jaargang 2022/23. Volgens onder meer Het Laatste Nieuws heeft de middenvelder met een jaarsalaris van ruim twintig miljoen euro de duurste deal ooit in de clubgeschiedenis in de wacht gesleept.

"Ik ben echt dolgelukkig", jubelt De Bruyne op de clubwebsite na het ondertekenen van de contracten. "Ik voel me hier echt thuis sinds mijn komst naar de club in 2015. Ik houd van de supporters, mijn gezin is gelukkig hier en ik heb als speler een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Bij deze club draait echt alles om succes en alle voorwaarden zijn aanwezig om op topniveau te presteren. Ik hoefde er dus niet lang over na te denken om mijn contract te verlengen. Ik speel het beste voetbal uit mijn loopbaan en ik heb het gevoel dat er nog veel meer in het vat zit", aldus de ambitieuze De Bruyne.

?? DEFENDERS BEWARE ?? We're thrilled to announce @DeBruyneKev has signed a contract extension until 2025! ?? Tap to read the full story ?? ?? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 7, 2021

"Pep Guardiola en ik kijken op dezelfde manier tegen voetbal aan", vervolgt de 29-jarige middenvelder, die dinsdagavond eenmaal scoorde in het Champions League-duel met Borussia Dortmund (2-1 winst). "Een dergelijke band met de manager is ongelooflijk belangrijk, want we hebben namelijk dezelfde doelstellingen. We willen allebei precies hetzelfde. Mijn focus ligt nu volledig op het succesvol afsluiten van dit seizoen. Onze resultaten en prestaties tot dusver zijn geweldig geweest en in dat kader moeten we ervoor zorgen dat we onszelf belonen met prijzen", zo besluit de Belgisch international zijn relaas.

Volgens Het Laatste Nieuws duurden de onderhandelingen tussen Manchester City en De Bruyne ongeveer een halfjaar. De gesprekken over een nieuwe deal werden in het Paasweekeinde dan eindelijk afgerond. Inclusief bonussen strijkt de spelmaker vanaf nu jaarlijks ruim twintig miljoen euro op, zo klinkt het. Daarmee behoort De Bruyne tot de absolute grootverdieners in de Premier League. In de oude situatie ontving hij op jaarbasis al een bedrag van achttien miljoen euro.

De Bruyne kwam tot dusver tot 255 wedstrijden (65 doelpunten en 105 assists) in het shirt van Manchester City. Bij the Citizens werd zijn prijzenkast aangevuld met twee landstitels, eeb FA Cup, viermaal de EFL Cup en de Community Shield. De middenvelder is met Manchester City heel dicht bij zijn derde kampioenschap, terwijl het elftal van Guardiola ook nog kans maakt op de EFL Cup (finale tegen Tottenham Hotspur), FA Cup (halve finalist) en Champions League (kwartfinalist).