Carragher en Richards in verhitte discussie: ‘Hoe kun je dit niet begrijpen?!’

Woensdag, 7 april 2021 om 11:15 • Yanick Vos • Laatste update: 11:37

Jamie Carragher en Micah Richards zijn dinsdagavond in een felle discussie beland naar aanleiding van het afgekeurde doelpunt van Jude Bellingham in de eerste helft van het duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund in de kwartfinale van de Champions League (2-1). Carragher vindt de manier van handelen van scheidsrechter Ovidiu Hategan onbegrijpelijk, terwijl voormalig Manchester City-verdediger Richards zich begripvol opstelde ten opzichte van de arbitrage.

Bij een 1-0 voorsprong nam City-keeper Ederson de bal aan buiten het strafschopgebied. Bellingham snelde op hem af en pakte de bal af, waarna hij kon scoren in een leeg doel. Ederson trapte in het duel tegen Bellingham aan en ging vervolgens zelf naar de grond, waarop Hategan floot voor een overtreding van de Dortmund-middenvelder, die zelfs een gele kaart kreeg voor de actie. Omdat de arbiter floot voor de overtreding nog voordat de bal over de doellijn was gerold, kon de VAR de situatie niet terugdraaien en werd Dortmund het doelpunt ontnomen. Carragher vindt dat de scheidsrechter pas had moeten fluiten als de bal over de doellijn was gerold, zodat de VAR een oordeel had kunnen vellen.

“Als de scheidsrechter een tackle ziet en hij van mening is dat het een overtreding is, dan fluit hij voor de overtreding”, begon Richards dinsdagavond in de studio van CBS Sports . "Hij heeft het totaal bij het verkeerde eind, hij zit compleet mis!”, benadrukte Richards. “Maar dat was onnodig, hij hoeft helemaal niet te fluiten. Het is een unieke situatie”, reageerde Carragher op getergde wijze. Richards liet vervolgens weten dat er altijd veel commentaar is op de VAR, maar dat de videoscheidsrechter nu wel van waarde had kunnen zijn. “We hebben het er altijd over hoe de VAR het spel bederft en dat de scheidsrechter daardoor de wedstrijd zelf niet meer begeleidt...”, aldus Richards, waarna Carragher direct inhaakte: “Ik weet wel waarom jij geen VAR wilde vanavond, Jezus Christus!”, aldus de oud-international, doelend op de vermeende voorkeur van Richards voor Manchester City.

De suggestie van presentatrice Kate Abdo dat beide analisten misschien wel ‘een beetje gelijk hebben’ werd direct van tafel geveegd door Carragher. “Dat is onzin! Dit is een unieke situatie, dit gebeurt niet vaak”, aldus Carragher, die van Richards geen tijd kreeg om uit te praten. “Als de scheidsrechter denkt dat het een overtreding is...”, waarna Carragher het woord weer nam en de hand van Richards vastpakte: “Hoe kun je dit niet begrijpen?! Dit is het meest bizarre dat ik ooit heb gehoord! Hij denkt dat het een overtreding is, geen probleem. Maar hij weet dat als hij fluit, hij de VAR buitenspel zet. Ja? We weten allemaal wat er gaat gebeuren. Hij schiet de bal in het doel en daarna kan je de situatie bekijken.”

Was it a foul or not ??@Carra23 and @micahrichards go back and forth on the referee's decision against Jude Bellingham and Dortmund. ?????? pic.twitter.com/wEmzp26J7t — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) April 6, 2021

Richards bleef bij zijn eigen standpunt. “Waar in de spelregels staat dat je het spel moet laten doorgaan? Dat staat er niet. Als de scheidsrechter denkt dat het een overtreding is, heeft hij alle recht om te fluiten.” Carragher raakte niet overtuigd door zijn collega. “Denk jij dat de mensen van de UEFA en de FIFA die hem beoordelen zullen zeggen dat hij gelijk had?”, vroeg hij aan Richards, die denkt dat de beoordelers zullen zeggen dat Hategan een verkeerde beslissing heeft genomen. “Zelfs als het een overtreding is, dan geef je jezelf de kans om het honderd procent goed te hebben. Had de bal in het doel laten gaan en daarna een beroep gedaan op de VAR”, aldus Carragher.