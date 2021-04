Jude Bellingham uit onbegrip en frustratie over handelen arbitrage

Woensdag, 7 april 2021 om 10:05 • Yanick Vos • Laatste update: 12:12

Borussia Dortmund voelt zich bestolen na de 2-1 nederlaag tegen Manchester City in de eerste ontmoeting van de kwartfinale in de Champions League. Jude Bellingham scoorde in de eerste helft namens de bezoekers, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat hij in de ogen van de arbitrage een overtreding maakte op City-keeper Ederson. De Dortmund-middenvelder kreeg bovendien een gele kaart voor zijn actie. Bellingham is zich van geen kwaad bewust en vindt dat de VAR had moeten ingrijpen, omdat het juist Ederson was die de overtreding op hem maakte.

De wedstrijd was 37 minuten onderweg toen Ederson de bal aannam buiten het strafschopgebied. Op het moment dat hij de bal wilde wegtrappen, kwam Bellingham ertussen en kon hij scoren in een leeg doel. Scheidsrechter Ovidiu Hategan was ervan overtuigd dat Bellingham een overtreding maakte en keurde de treffer af, terwijl uit de beelden bleek dat het juist Ederson was die op ongelukkige wijze de overtreding beging. Omdat Hategan floot voor de overtreding nog voordat de bal over de doellijn rolde, kon de VAR niet ingrijpen. Ook de gele kaart van het zeventienjarige talent werd derhalve niet teruggedraaid.

De frustratie was dan ook groot bij Bellingham. “Ik ben ervan overtuigd dat ik de bal op een eerlijke manier afpakte”, zei de tiener na afloop van de wedstrijd tegenover de camera van BT Sport. “Het is een beetje frustrerend als dit gebeurt in een tijdperk waar overal camera’s staan opgesteld.” Bellingham zegt het te betreuren dat de scheidsrechter niet heeft gewacht met fluiten tot het moment dat de bal over de doellijn was. “Dan hadden ze het kunnen checken. Maar dit is voetbal, dit is het leven. We moeten door. Het enige wat ik te horen kreeg is dat ik een gele kaart kreeg en City een vrije trap”, aldus Bellingham.

Ook Dortmund-trainer Edin Terzic was diep telerugesteld over het besluit, al bleef hij respectvol richting de arbitrage. “Ik weet hoe moeilijk het is voor een scheidsrechter”, reageerde hij bij Sky. “Natuurlijk had ik ook graag gezien dat hij Jude had laten scoren en daarna was gaan kijken of het wel een correcte beslissing was. Dit is buitengewoon vervelend. Helaas hoort dit bij voetbal, niet alleen wij maken soms fouten.” City kwam na negentien minuten spelen op 1-0 via Kevin De Bruyne. In de slotfase tekende Marco Reus voor de 1-1, waarna Phil Foden in de negentigste minuut de zege voor City veiligstelde. De return in Dortmund volgt volgende week woensdag (21.00 uur).