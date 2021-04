Kritische Jürgen Klopp haalt uit naar arbiter én stadion van Real Madrid

Woensdag, 7 april 2021 om 08:25 • Daniel Cabot Kerkdijk

Jürgen Klopp was dinsdag na de 3-1 nederlaag tegen Real Madrid in de eerste kwartfinale van de Champions League erg kritisch op de spelers van Liverpool. Volgens de manager verdient Liverpool het op deze manier niet om door te gaan naar de halve finale van het Europese toernooi. Klopp begreep daarnaast weinig van enkele beslissingen van zijn landgenoot Felix Brych én vond ook het stadion van Real Madrid maar niets. Vanwege de renovatie van het Santiago Bernabéu speelt de club al maanden in het Estadio Alfredo Di Stéfano, een klein stadion op het trainingscomplex van Real.

“Je moet het verdienen om door te mogen gaan naar de halve finales en dat recht hebben we vanavond absoluut niet afgedwongen”, stelde Klopp. “We hebben niet goed gevoetbald en verzuimden om onze tegenstander pijn te doen. We hebben het Real Madrid erg gemakkelijk gemaakt om te winnen. Het was simpelweg niet goed genoeg en daar maak ik me nog het meeste zorgen om.” Trent Alexander-Arnold kopte de bal bij de 2-0 zomaar in de voeten van Asensio en bij de 3-1 van Vinícius Junior zag doelman Alisson er niet goed uit. “In de voetballerij maakt iedereen fouten, maar bij ons gebeurde het telkens op cruciale plekken. We speelden met risico in ons spel, dus we konden ons die fouten niet veroorloven.”

Klopp was echter boos over een eerder moment voorafgaand aan de tweede goal van Real Madrid. Sadio Mané werd volgens de Duitser onreglementair naar de grond gehaald door Lucas Vázquez. Brych liet echter doorspelen. “Ik begrijp niet wat de scheidsrechter daar deed. Ik zou bijna denken dat het iets persoonlijks was. De scheidsrechter deed net alsof Sadio een schwalbe maakte, terwijl het een duidelijke overtreding was. Na dat moment kreeg Sadio overigens helemaal niks meer mee van de scheidsrechter. Dat is onterecht. Dat heb ik hem ook verteld na afloop. Het was oneerlijk. We verliezen niet door de scheidsrechter, we waren niet goed genoeg. Maar op momenten als deze heb je een redelijke scheidsrechter nodig. Dat was genoeg geweest.”

Klopp voelt zich nog allerminst uitgeschakeld. “We kunnen volgende week alles nog omdraaien”, benadrukte de Duitser. “Real Madrid zal het komende week zwaar krijgen op Anfield, of er nu wel of geen supporters zijn. Wij hebben tenminste een ’echt’ stadion.” Klopp doelde met zijn opmerking op het kleine en lege Estadio Alfredo Di Stéfano. “Het was best wel vreemd om hier te voetballen en ook echt moeilijk om in deze omstandigheden een wedstrijd te spelen. Volgende week op Anfield zal het er anders aan toe gaan en dat zal in ons voordeel zijn.”